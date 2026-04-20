Sheinbaum, Morena y la disputa por el legado de AMLO

La discusión dentro de Morena no es ideológica en el sentido clásico. Es una discusión sobre el destino del poder. Andrés Manuel López Obrador construyó un movimiento con arraigo popular y autoridad moral. Claudia Sheinbaum recibió el mandato de darle segundo piso: convertir esa fuerza en instituciones duraderas. Ahí está la línea que la distingue de quienes han visto en el obradorismo una oportunidad de ascenso social y provecho personal.

Si López Obrador fue el fundador, Sheinbaum se perfila como la institucionalizadora. Él abrió la época; ella busca darle forma de Estado. Él estableció una relación directa y cotidiana con el pueblo; ella ha añadido método, coordinación y reglas. No se trata de una ruptura, sino de una traducción. Sheinbaum no corrige a López Obrador: procura volver perdurable su impulso.

En seguridad se aprecia mejor esa diferencia. La estrategia presentada en octubre de 2024 combinó atención a las causas con fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación entre autoridades. No es un viraje contra López Obrador, sino una evolución de su apuesta: mantener la raíz social del problema, pero reforzar la capacidad del Estado para perseguir redes criminales, seguir el dinero, integrar expedientes y sostener operaciones conjuntas.

El nombramiento de Omar García Harfuch no fue sólo un mensaje político; fue la decisión de colocar al frente del área a un profesional de Estado identificado con la investigación y la coordinación. Los resultados son relevantes. El gobierno federal informó una caída de 45% en los homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Aun tratándose de cifras preliminares, la señal es clara: la seguridad de Sheinbaum descansa en la construcción de capacidad pública e institucional.

Esta ruta contrasta con quienes quieren monetizar el legado de López Obrador antes que organizarlo. Pretenden convertir la autoridad moral de la Cuarta Transformación en candidaturas adelantadas, redes de protección, privilegios o negocios. En seguridad, esa desviación es especialmente grave: cuando un cargo se usa para abrir paso a intereses privados o criminales, el Estado deja de ser autoridad y se vuelve refugio. Los expedientes del contrabando de combustible y el caso de Hernán Bermúdez muestran por qué Claudia Sheinbaum fijó en su carta a Morena una línea nítida: no a la colusión con la delincuencia, no al nepotismo, no a la parafernalia del poder.

Por eso debe leerse en esa clave la llegada de Citlalli Hernández a la Comisión Nacional de Elecciones y Alianzas de Morena. No es un ajuste menor. Es un movimiento para ordenar candidaturas, contener presiones, cuidar alianzas y recordar que ganar no basta si el partido pierde densidad ética. La instrucción de Sheinbaum de que quienes aspiren a un cargo se separen del gobierno apunta en el mismo sentido: evitar que la función pública se mezcle con la ambición electoral.

Las elecciones intermedias serán, así, una prueba de esfuerzo para todo el movimiento. En 2027 no sólo se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, congresos locales y decenas de ayuntamientos; se pondrá a prueba la definición misma del legado obradorista. Si prevalecen reglas claras, filtros y sanciones, Sheinbaum habrá avanzado en la institucionalización del movimiento. Si se imponen parentescos, campañas disfrazadas y candidaturas como pago de cuotas, ganará la idea de que el poder era una herencia para monetizar.

La oportunidad de Sheinbaum yace en comprender que la continuidad no se asegura con discursos, sino con orden institucional. López Obrador fundó una mayoría social y una narrativa histórica; Sheinbaum trabaja para que esa mayoría tenga cauce, disciplina y permanencia. Ésa es hoy la disputa central de Morena. Y también la mayor responsabilidad de la presidenta: que el legado de López Obrador no sea una renta privada, sino una obra pública que perdure.