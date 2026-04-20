Reparte GAM 5.4 mdp entre deportistas destacados de la demarcación

Jonás López

La alcaldía Gustavo A. Madero repartió 5.4 millones de pesos entre los deportistas más destacados de la demarcación. El alcalde, Janecarlo Lozano, encabezó la entrega de los apoyos de 36 mil y 72 mil pesos para los atletas.

“Entendimos algo fundamental que la seguridad y la paz no se construye con cámaras y con patrullas solamente, sino se construye con un programa estratégico, con un plan estratégico en donde los jóvenes estén al centro, en donde la cultura, el deporte y la paz sean parte de nuestro programa de Gobierno”, dijo durante el evento desarrollado en el Ágora Elena Poniatowska de la demarcación.

El alcalde anunció que estos apoyos se incrementarán 25 por ciento cada año. Y destacó que los beneficiarios fueron elegidos por un cuerpo colegiado.

Hoy quiero decirles que por primera vez en la historia se conformó un gabinete, se conformó un cuerpo de expertos de ciudadanos, de funcionarios y de manera colegiada se escogió a los mejores, a las y los mejores representantes deportivos de toda la alcaldía Gustavo Madero y son los que están hoy con nosotros. Un fuerte aplauso para estos jóvenes que son el futuro de esta alcaldía. Recibimos más de 7 mil solicitudes. Se evaluó su historia, sus logros, sus méritos, su talento, pero, sobre todo, se apostó por construir una alcaldía, líder y semillero del deporte en esta ciudad”, expresó.

El alcalde anunció que estos apoyos se incrementarán 25 por ciento cada año. Y destacó que los beneficiarios fueron elegidos por un cuerpo colegiado. Cortesía

Entre los deportistas residentes de Gustavo A. Madero que recibieron apoyos se encuentran:

Una maestra nacional de ajedrez.

Una maestra nacional de ajedrez. Campeonas nacionales amateur de box.

Paratletas.

Tiradoras con arco con el mejor puntaje en la capital.

Un joven fisicoconstructivista que obtuvo el premio Mr. México.

Campeones de lucha asociada.

Una seleccionada nacional de rugby, entre otros.

Lozano aprovechó para anunciar que, con una inversión de 250 millones de pesos, se construirá un centro deportivo que cumpla con los requisitos internacionales para que los atletas destacados de Gustavo A. Madero puedan entrenar sin salir de la demarcación.

Se tratará del Edén Olímpico que se construirá en el Deportivo El Zarco. Además, el Edén Acuático que tendrá hasta alberca de olas.

Vamos con todo, porque aquí en la Gustavo A. Madero late con fuerza el deporte, late con fuerza el talento, pero sobre todo late gracias a ustedes con fuerza el futuro de esta alcaldía, que vivan los jóvenes deportistas de Gustavo A. Madero, que vivan los próximos campeones olímpicos de este país y que vive el futuro de nuestra alcaldía”, dijo.

fdm