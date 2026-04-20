Edith Guadalupe habría sido asesinada el mismo día de su desaparición en CDMX

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, reconoció una omisión institucional en la actuación inicial de las autoridades ministeriales en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe.

El punto central de la investigación se concentra en el día en que la víctima perdió la vida, particularmente en el intervalo comprendido entre las 16:40 y las 17:40 horas, cuando Edith ingresó al inmueble donde posteriormente se hallaron indicios del crimen. Según explicó la fiscal, este periodo constituye la principal hipótesis temporal del feminicidio, aunque subrayó que aún requiere ser robustecida con pruebas periciales.

Tenemos la hipótesis que el feminicidio se comete aproximadamente entre esas horas”, señaló Alcalde Luján en entrevista radiofónica, al tiempo que advirtió que los registros de videovigilancia fueron borrados durante cerca de una hora, justo en ese lapso.

Esta manipulación de evidencia se ha convertido en uno de los elementos centrales de la investigación.

La cronología revela retrasos en la investigación. La denuncia por desaparición fue recibida alrededor de la 1:00 de la madrugada del 16 de abril, y horas más tarde, a las 4:20, la familia proporcionó el domicilio donde Edith podría encontrarse. Sin embargo, la reacción institucional no fue inmediata.

No acudimos de manera inmediata al domicilio para hacer la búsqueda correspondiente”, admitió la fiscal.

“Debimos de haber ido a ese domicilio desde el primer momento. Ahí está la omisión por parte de los equipos… es una omisión inaceptable”, reconoció.

No fue sino hasta la 1:50 de la tarde cuando se giró la instrucción formal para acudir al inmueble, y el arribo efectivo ocurrió seis horas después, lo que amplió la ventana de tiempo en la que pudieron haberse alterado o perdido evidencias clave. Esta demora es ahora uno de los aspectos más cuestionados del caso.

Al llegar al sitio, los agentes no pudieron ingresar de inmediato debido a la falta de una orden de cateo, lo que obligó a gestionar permisos adicionales con la administración del edificio. El acceso finalmente se logró hasta la madrugada siguiente, profundizando la pérdida de oportunidad investigativa en un caso de alta sensibilidad.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México centra su indagatoria en la manipulación de los sistemas de videovigilancia y en las contradicciones detectadas en el testimonio del vigilante del inmueble, quien permanece detenido como parte de las investigaciones.

La hipótesis es que el feminicidio se comete entre las 4:40 y las 5:40 de la tarde, pero es muy importante que esto sea respaldado con pruebas muy sólidas”, reiteró la fiscal.

Aunque precisó que el proceso se encuentra en una fase inicial y que se continúa recabando evidencia para sostener jurídicamente el caso.

Inconsistencias y líneas de investigación abiertas

Entre los elementos integrados a la carpeta de investigación destacan el borrado de grabaciones, rastros de sangre en el inmueble y un desarmador, que forman parte del sustento de la hipótesis ministerial. Estos indicios, junto con los peritajes en criminalística, serán determinantes para reconstruir la secuencia de los hechos.

La fiscal también señaló que el vigilante incurrió en inconsistencias relevantes, como la ausencia de registro de ingreso al departamento donde presuntamente estuvo la víctima y la falta de explicación sobre la eliminación de los videos en el horario crítico. Además, se investiga si otras personas participaron en la alteración de los sistemas de vigilancia.

La necropsia, por su parte, amplía el rango de la posible hora de muerte, lo que obliga a cruzar información con los registros digitales y otros elementos técnicos para establecer una cronología precisa.

Línea de tiempo - Caso Edith Guadalupe

🕒 Cronología clave 16:40 hrs: Edith ingresa al inmueble 16:40 - 17:40: posible hora del feminicidio Videos borrados durante este periodo 01:00 am (16 abril): denuncia por desaparición 04:20 am: familia aporta ubicación ⚠️ Omisión institucional No hubo reacción inmediata al domicilio 13:50 hrs: instrucción para acudir +6 horas: llegada al inmueble Ingreso tardío hasta madrugada siguiente Fiscalía: “omisión inaceptable” 🔍 Indicios Rastros de sangre en inmueble Desarmador asegurado Manipulación de videovigilancia Vacío de grabaciones clave 👤 Investigación 1 detenido: vigilante Inconsistencias en declaración Sin registro de ingreso Sin explicación de videos borrados Otras líneas siguen abiertas 🧪 Peritajes Necropsia amplía hora de muerte Análisis criminalístico en proceso Revisión de cámaras 📌 Líneas adicionales Posible oferta de trabajo (no confirmada) Video en elevador bajo análisis Identificación de otros posibles implicados

Versión de oferta laboral, bajo análisis

Otra de las líneas de investigación contempla la posibilidad de que Edith haya acudido al inmueble tras una supuesta oferta de trabajo, aunque esta versión no ha sido confirmada. Las autoridades analizan si existieron contactos previos o engaños relacionados con entrevistas laborales.

Asimismo, se revisa un video difundido en redes sociales donde aparece un residente del edificio acompañado de otra mujer en un elevador. Aunque el individuo ya fue identificado y será entrevistado, hasta ahora no existen elementos que lo vinculen directamente con el feminicidio.

Alcalde Luján aseguró que la investigación se desarrolla bajo criterios de rigor científico y descartó que el detenido haya sido víctima de tortura o malos tratos, señalando que cualquier denuncia será investigada conforme a los protocolos establecidos.

El caso de Edith Guadalupe continúa en proceso de integración de pruebas, mientras la Fiscalía mantiene el compromiso de informar primero a la familia antes de hacer públicos los avances.

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