Ofertas laborales en Torre Murano buscaban “puras jovencitas”; ofrecían salarios de 12 mil pesos

Tras el hallazgo sin vida de Edith Guadalupe Valdés Zaldivar en la Torre Murano, ubicada en Avenida Revolución 829, alcaldía Benito Juárez, el equipo de Excélsior recabó testimonios que revelaron que el inmueble de nueve pisos, que aparenta ser un edificio habitacional privado con anuncios de venta de departamentos, presuntamente operaba como fachada para difundir oportunidades laborales fraudulentas.

Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) indicó que el inmueble tiene uso habitacional privado y que no existen reportes de crímenes o denuncias de trata de personas en el sitio, las autoridades no tienen registro de empresas contratistas en el lugar. No obstante, testimonios refieren que personas eran citadas en el edificio para diversas vacantes.

Los testimonios señalan que las vacantes se encontraban en plataformas de empleo como Indeed, Computrabajo, OCC y Talenteca. Ofrecían buenos salarios, desde $12,000 pesos al mes (3,000 pesos a la semana), con requisitos mínimos como un año de experiencia en áreas administrativas, y bachillerato o carrera terminada, sin pedir cartas laborales.

Martín Negrete, un vecino de la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, relató que su sobrino fue contactado hace dos meses para un trabajo de call center en ese mismo edificio, el cual habría encontrado en la plataforma Computrabajo.

Otro testimonio, confirmó que tras postularse a una vacante administrativa con pocas reseñas, fue contactada por WhatsApp y llamada para concretar una cita en el lugar.

Ofertas laborales solo para jóvenes

Una mujer que se presentó en el edificio de Avenida Revolución 829 en busca de empleo como personal de limpieza y cuidado de niños denunció haber sido rechazada debido a su edad. Según su testimonio, le indicaron que estaban buscando "puras jovencitas".

La familia de Edith Guadalupe encontró en sus propias investigaciones que la empresa LFC México Company postuló vacantes en el mismo edificio. Magda Rivero, tía de Edith, afirmó que vecinos les dieron testimonio de que “ahí contrataban sólo a señoritas para colocarlas en limpieza o en diferentes áreas de trabajo”.

LFC México Company se mantiene activa en portales de empleo ofreciendo puestos operativos (ayudantes generales, personal de cafetería, dulcería y auxiliar de panadería), pero existen reportes en redes sociales que la señalan como fraudulenta y de reclutamiento falso.

Actualmente, no hay registro de ninguna oferta laboral en internet relacionada con el inmueble 829 de Avenida Revolución.

Ofrecían 20 mil pesos a jóvenes modelos

Por Hilda Castellanos

La proliferación de ofertas laborales en plataformas como Facebook y WhatsApp, donde abundan publicaciones sin verificación ni antecedentes comprobables, está ampliando la superficie de ataque de las redes criminales.

Su difícil rastreo permite niveles de hasta “100% por ciento de impunidad”, advierte Luis Miguel Dena, especialista en ciberdelincuencia y CEO de Cyber-Black.

El feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años localizada sin vida tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo como modelo, enciende las alertas sobre el uso de redes sociales para difundir vacantes falsas que derivan en delitos como trata, secuestro o extorsión.

Pese a que la Fiscalía General de Justicia señaló el viernes que estaba en investigación si acudió a una entrevista de trabajo, autoridades capitalinas consultadas por Excélsior señalaron que la joven fue contactada a través del sitio Top Model, que ofrecía un salario de 20 mil pesos para una vacante de modelo; sin embargo, tras conocerse el crimen, la página desapareció de la red.

jcp