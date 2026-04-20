Piden investigar omisiones en caso Edith Guadalupe y precisar hora de muerte

Diputados del Congreso de la Ciudad de México exigieron que se investigue la posible configuración del delito de homicidio por comisión por omisión atribuible a servidores públicos de la fiscalía capitalina, quienes habrían incumplido su deber de actuar de manera inmediata ante la denuncia de desaparición de Edith Guadalupe.

La legisladora Rebeca Peralta sostuvo que es indispensable que la fiscalía determine con precisión la hora de la muerte de la víctima, ya que este elemento permitiría establecer si, al momento de la denuncia, Edith Guadalupe aún se encontraba con vida y si la omisión institucional impactó directamente en la posibilidad de localizarla con vida.

“Cuando la falta de actuación o la actuación indebida de servidores públicos puede incidir en la pérdida de una vida, la responsabilidad deja de ser administrativa y se convierte en un asunto de carácter penal que debe investigarse con toda seriedad”, subrayó.

Enfatizó que es urgente que se investiguen y deslinden responsabilidades no solo administrativas, sino también penales, no únicamente por los posibles actos de extorsión al solicitar dinero a los familiares para iniciar las diligencias, sino de manera directa por el impacto que éstas omisiones pudieron tener en la consumación del homicidio de la joven.

“Las autoridades tienen la obligación de actuar con inmediatez ante cualquier reporte de desaparición, especialmente cuando existe la posibilidad de que la víctima aún pueda ser localizada con vida, sino lo hacen no solo deben ser destituidos, deben tener una sanción penal”, indicó.

De igual forma, hizo un llamado a la fiscalía capitalina para que se analice la procedencia de la extinción de dominio del inmueble donde fue localizada la víctima, al tratarse del lugar donde ocurrió el crimen.

Finalmente, Peralta expresó sus condolencias a la familia de la víctima y reiteró que el caso debe llegar hasta sus últimas consecuencias.

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