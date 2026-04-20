Caso Edith se investiga bajo protocolo de feminicidio; hay línea de investigación en curso

Personas servidoras públicas señaladas fueron separadas del cargo y son investigadas administrativa y penalmente

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), Bertha Alcalde Luján, dio a conocer avances en la investigación por el delito de feminicidio en perjuicio de Edith Guadalupe, joven de 21 años localizada sin vida la madrugada de este 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, así como en las indagatorias sobre la actuación de los funcionarios involucrados en la búsqueda.

Acompañada del titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México (CBP-CDMX), Luis Gómez Negrete, y del titular de la Fiscalía para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE), Luis Eduardo Poletti Vega, la fiscal general precisó que, desde la madrugada del 15 al 16 de abril, se activaron las acciones inmediatas de búsqueda, derivadas de la denuncia presentada por familiares de la víctima ante el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (CAIBP).

Reproducir El detenido se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima

Detalló que, a través de entrevistas y análisis de cámaras de videovigilancia, se confirmó que Edith salió de su domicilio a bordo de una motocicleta el 15 de abril, en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa.

Esta información corroboró y precisó los datos previamente aportados por la familia, lo que permitió establecer que la víctima ingresó a un inmueble ubicado en avenida Revolución, alcaldía Benito Juárez, sin que exista evidencia de su salida.

Eduardo Jiménez.

Subrayó que, entre la madrugada del 16 y 17 de abril, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ingresaron al edificio para realizar una inspección exhaustiva de sus áreas comunes, donde localizaron objetos personales de la víctima y, posteriormente, su cuerpo sin vida en el sótano. En una primera inspección se identificaron lesiones por golpes que podrían estar relacionadas con la causa de muerte.

Asimismo, explicó que, desde el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía CDMX ha conducido la investigación conforme al Protocolo de Feminicidio y se inició el proceso de necropsia, con la finalidad de precisar la causa y hora de su fallecimiento.

La fiscal general informó que los actos de investigación continúan para dar con la persona responsable de este delito, sobre quien ya hay una línea de investigación, y puntualizó que las indagatorias se realizan de manera exhaustiva, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y sus familiares.

Por otra parte, indicó que, de forma paralela, se abrió una investigación a cargo de la Unidad de Asuntos Internos para indagar posibles actos de corrupción señalados por los familiares de la víctima. Precisó que la revisión no se limitará a la institución, sino que abarcará a todas y todos los funcionarios que hayan participado. Como primera medida, las personas señaladas fueron separadas de sus cargos.

“Este caso nos obliga a actuar en tres frentes: esclarecer el crimen con toda contundencia; determinar y sancionar, en su caso, cualquier conducta indebida de personas servidoras públicas; y trabajar para que esto no vuelva a ocurrir y que todos los casos se investiguen sin demora”, señaló.

Agregó que: “A la madre y familiares de Edith, con quienes ya me reuní, les reitero mi más sentido pésame y les expreso, de manera personal e institucional, nuestro compromiso para dar con la persona responsable y garantizar su derecho a la verdad y a la justicia. Toda la información relevante ha sido y seguirá siendo compartida de manera directa y permanente con la familia”.

La víctima solo tenía 21 años Foto: Especial

La Fiscalía CDMX mantiene las indagatorias para ubicar, detener y presentar ante la autoridad judicial a la persona responsable, mientras avanza en la investigación sobre la actuación de las y los funcionarios señalados. Estas acciones buscan garantizar el acceso a la justicia para la familia, sancionar cualquier conducta indebida y brindar atención oportuna en todos los casos.