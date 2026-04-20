IMSS Bienestar reporta atención oportuna a seis heridos del tiroteo en Teotihuacán

Tras el incidente registrado en Teotihuacán, seis personas reciben atención médica integral y oportuna en el Hospital General de Axapusco, sin que hasta el momento se reporten lesiones de gravedad.

De acuerdo con reportes preliminares, el hecho generó movilización de cuerpos de emergencia en la zona, quienes trasladaron a los lesionados para su valoración inmediata y estabilización. Las autoridades no han informado hasta ahora sobre causas definitivas del incidente.

Cada paciente es valorado y atendido por un equipo multidisciplinario conformado por cirujanos generales, especialistas en ortopedia, cirugía vascular periférica y cirugía plástica, lo que garantiza un abordaje completo para su recuperación.

El personal de salud de #IMSSBienestar mantiene seguimiento puntual de su evolución clínica, con atención profesional y humana, y el compromiso de salvaguardar su bienestar.