VIDEOS captan terror de turistas tras balacera en Teotihuacán

Una jornada suigeneris se vivió este lunes 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, ubicada en el Estado de México, donde se reportaron disparos de arma de fuego que dejaron al menos dos muertos y varios heridos.

La noticia corrió como pólvora gracias a los canales digitales, particularmente en redes sociales por medio de videos en los que se mostraron los momentos de angustia que vivieron turistas nacionales y extranjeros.

Según reportes oficiales un hombre armado abrió fuego desde lo alto de la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos del sitio turístico en dicha zona arqueológica e histórica de México.

Videos captan terror de turistas

Aunado a lo anterior, en el mundo del internet comenzaron a circular videos del tiroteo en Teotihuacán. En ellos se escuchan detonaciones de arma de fuego y gritos de auxilio de los visitantes.

¡Háblenle a la policía!” y “¡está loco ese cuate!”, fueron de las primeras frases que se alcanzan a escuchar por parte de los asistentes.

Entre las imágenes recopiladas, se muestran a decenas de personas corriendo, buscando refugio entre estructuras y salidas del recinto, mientras otros se tiran al suelo para evitar ser alcanzados por las balas.

En otros clips se pueden ver personas en la base y escalinatas de la pirámide, quienes con un rostro de angustia intentan bajar rápido las escaleras y huir así de los disparos y del presunto agresor.

En más postales se puede apreciar en la estructura piramidal, otras personas se encuentran en posición de resguardo, para después evacuar con lentitud y seguridad ante la llegada de las fuerzas del orden.

Aunado a lo anterior, en más materiales audiovisuales se reportaron momentos de confusión y miedo, ya que el ataque ocurrió en plena afluencia turística, lo que incrementó el riesgo para decenas de personas.

fdm