Brugada da el banderazo a la ciclovía Gran Tenochtitlán

La jefa de gobierno, Clara Brugada, dio el banderazo de salida a la bici Rodada Gran Tenochtitlán, en la que cientos de ciclistas están inaugurando la ciclovía de Calzada de Tlalpan.

“Por fin, estamos inaugurando esta gran obra de movilidad, una transformación profunda del espacio público y un paso firme hacia una ciudad de todas y de todos. Miren ustedes, aquí están los colectivos, las organizaciones ciclistas que durante años, años y años han impulsado la transformación cultural para vivir y habitar esta ciudad a través del uso de la bicicleta” dijo Brugada en el discurso previo al banderazo de salida en el Zócalo Capitalino.

Brugada expresó que “usar la bicicleta es un acto profundamente revolucionario en una ciudad que durante décadas se diseñó sólo para el automóvil, subirse a una bicicleta es y representa una ruptura con ese modelo de ciudad automóvil”.

Y afirmó que la ciclovía Gran Tenochtitlán es parte de las obras para construir una ciudad “más democrática (...) que garanticen el derecho a la movilidad a todas y todos. Esa es la convicción que nos inspiró para hacer la gran utopía de la movilidad que es hacer una ciudad con bicicletas”.

Y habló de que la construcción de ciclovías no es fácil “ha provocado muchas resistencias, pero esa es la lucha y esa es la transformación de mentalidad que queremos”.

Y narró que construir la ciclovía de Calzada de Tlalpan implicó modificar todas las banquetas de 34 kilómetros y se comprometió a cumplir con la construcción de 300 kilómetros más en la ciudad.

Después Brugada dio paso a los cientos de ciclistas que salieron por Pino Suárez hacia Calzada de Tlalpan, salieron de allí adultos, niños, jóvenes haciendo acrobacias en la bici, la mayoría de ellos por los carriles centrales de Tlalpan, y sólo unos cuantos por la ciclovía. Muchos llevan bocinas con música para inspirarse en el camino, otros llevan a sus perritos.

La rodada inició en el Zócalo y avanzó por la Calzada de Tlalpan, pasando por el Estadio Banorte y llegando hasta la estación Tepepan del Tren Ligero, donde recibieron a los participantes con batucada.

Adriana Martínez García, de 65 años, narró a Excélsior que la rodada fue para ella “una experiencia maravillosa, es algo muy sano (...), sobre todo porque el transporte ya está demasiado saturado y a veces no hay por dónde pasar. Yo en ocasiones salgo a hacer mis compras en bici cuando son distancias cortas”.

Y Emmanuel, de 23 años, quien realizó acrobacias con sus amigos a lo largo de la rodada, comentó: “Nosotros nos juntamos en Chapultepec; tenemos un grupo que nos dedicamos a hacer acrobacias, nos llamamos Stuntmex (...) y a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con la ciclovía de Tlalpan, piensan que somos poquitos, pero ya vieron que somos muchos”.