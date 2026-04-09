Asesinato de “Micky Hair” | Detienen a otros 2 implicados en caso de estilista en Polanco

El Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la detención de otros dos implicados en el asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, crimen ocurrido en septiembre de 2025 en la zona de Polanco. Con estas capturas, el caso suma ya tres personas detenidas y avanza en la reconstrucción de uno de los homicidios más impactantes recientes en la capital.

El titular de la SSC de la CDMX detalló que los detenidos fueron identificados como Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”, capturados en operativos distintos en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl, respectivamente.

"#Importante | Resultado de labores de investigación e inteligencia y del trabajo coordinado entre compañeros de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos hombres por su probable autoría material en el homicidio de un estilista ocurrido en septiembre de 2025".

"En @AlcCuauhtemocMx fue detenido Ángel Jorel "N" y en el municipio de Nezahualcóyotl, en #Edoméx, Kevin Anthony "N", a quienes se les cumplimentaron sendas órdenes de aprehensión por #Homicidio Calificado y fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la Ciudad".

Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”, capturados en operativos distintos en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl. X

"Agradecemos al #CNI de la @SSPCMexico, a la @SS_Edomex y la @FiscaliaEdomex por su apoyo y colaboración en esta investigación que continúa para detener a todos los involucrados y que no quede impune", informó el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez en sus redes sociales.

La SSC de la Ciudad de México detalló que Ángel Jorel fue detenido el seis de marzo pasado en la avenida Ricardo Flores Magón, en la colonia Tlatelolco; tras una revisión preventiva, le fueron halladas 220 dosis de cocaína, un arma de fuego corta y dos cartuchos útiles.

Con los datos de prueba obtenidos sobre su posible autoría material, un Juez de Control otorgó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) la orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, que le fue cumplimentada el pasado ocho de abril en reclusión por elementos de esta institución.

Sobre la segunda detención, la institución no señaló la fecha del cumplimiento del mandamiento judicial. Sin embargo, precisó que ambos están a la espera de que se defina su situación jurídica.

Crimen sacudió el corazón de Polanco

El asesinato de “Micky Hair” ocurrió la noche del 29 de septiembre de 2025, en las inmediaciones de la avenida Presidente Masaryk, una de las zonas más exclusivas de la capital. El estilista, de apenas 28 años, fue atacado a tiros afuera de su salón, ubicado en la calle Molière.

De acuerdo con la versión oficial, policías capitalinos “tomaron conocimiento de una agresión directa con disparos de arma de fuego en contra de un hombre de 28 años de edad”, en un punto cercano a la intersección de Molière y Masaryk.

El cuerpo fue hallado en el pasillo de un edificio que alberga oficinas y negocios, entre ellos representaciones diplomáticas. La escena fue acordonada por más de 300 metros mientras peritos realizaban las diligencias durante la madrugada.

Caso “Micky Hair”: cronología, detenciones y mecánica del crimen El asesinato del estilista en Polanco evolucionó de una ejecución directa a una investigación con tres detenidos. 29 septiembre 2025 Ataque armado afuera de su estética en Polanco.

Agresión directa con disparos en Molière y Masaryk. Misma noche Cámaras captan a dos agresores huyendo en motocicleta.

La escena es acordonada durante horas para peritajes. Diciembre 2025 Primer detenido: José Eduardo “N”.

Es trasladado al Reclusorio Oriente. 6 marzo 2026 Detención de Ángel Jorel “N” en Tlatelolco.

Le aseguran droga, arma de fuego y cartuchos. 8 abril 2026 Orden de aprehensión cumplimentada por homicidio calificado. 9 abril 2026 Captura de Kevin Anthony “N” en Nezahualcóyotl.

La investigación suma tres detenidos. Mecánica del crimen Ataque directo con arma de fuego. Dos agresores ejecutan y huyen en motocicleta. La evidencia clave proviene de cámaras de videovigilancia analizadas por autoridades. Zona del ataque Polanco, uno de los corredores más exclusivos de la Ciudad de México. El crimen ocurrió en un entorno con alta vigilancia y actividad comercial. Perfil de la víctima Estilista de alto perfil, reconocido entre celebridades. Su salón era referente en la industria de la belleza en la capital. Estado del caso Tres detenidos por homicidio calificado. Autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a todos los responsables. “Resultado de labores de investigación e inteligencia… se ejecutaron órdenes de aprehensión contra dos hombres por su probable autoría material”

La mecánica del ataque: ejecución y huida

Las primeras investigaciones, apoyadas por cámaras de videovigilancia, permitieron establecer una mecánica del crimen que apunta a una agresión directa. Dos sujetos, presuntamente responsables del ataque, huyeron del lugar a bordo de una motocicleta tras disparar contra la víctima.

El seguimiento de estas imágenes ha sido clave para las autoridades, que han trabajado de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el análisis de los registros visuales y en la identificación de los implicados.

Con la captura de los dos nuevos sospechosos, el caso suma ya tres detenidos. El primero, José Eduardo “N”, fue arrestado en diciembre de 2025 en la alcaldía Azcapotzalco y posteriormente ingresado al Reclusorio Oriente.

Las autoridades no han detallado públicamente el grado de participación de cada uno de los implicados, pero sostienen que las detenciones forman parte de una línea de investigación sólida basada en evidencia técnica y de inteligencia.

La víctima… un estilista de alto perfil

Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Micky Hair”, se había posicionado como un estilista de renombre entre figuras públicas y celebridades. Entre sus clientas destacaba la cantante Ángela Aguilar, lo que incrementó la atención mediática tras su asesinato.

Su salón, ubicado en Polanco, era un punto de referencia en la industria de la belleza en la capital. Su muerte no solo impactó a sus clientes, sino también a una comunidad que lo reconocía por su crecimiento profesional en un entorno competitivo.

Los últimos mensajes de “Micky Hair”

Horas antes del ataque, el estilista había mantenido actividad en redes sociales. Aunque el contenido de sus últimos mensajes no ha sido detallado oficialmente por las autoridades, estos han sido incorporados como parte del contexto investigativo para reconstruir sus últimas horas.

La abrupta interrupción de su rutina cotidiana refuerza la hipótesis de un ataque planificado, en un lugar y momento específicos.

El homicidio de “Micky Hair” generó una fuerte reacción pública debido a su ubicación. Polanco, considerado uno de los corredores comerciales y residenciales más exclusivos de la ciudad, rara vez es escenario de hechos de esta naturaleza.

El caso puso en evidencia que la violencia urbana puede manifestarse incluso en zonas con alta vigilancia y presencia institucional, lo que abrió un debate sobre la seguridad en espacios de alto perfil en la capital.