Asamblea de Barrios ingresa al Congreso capitalino tras portazo

Integrantes de la Asamblea de Barrios dieron portazo e ingresaron por la fuerza a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, para exigir que se revisen los “cobros excesivos" en las mensualidades de sus créditos de vivienda.

Mientras en el Pleno se llevaba a cabo una sesión en calidad de Constituyente Permanente, para aprobar el llamado “Plan B” de la reforma electoral, manifestantes rompieron vidrios de las puertas principales del recinto legislativo y se enfrentaron con personal del resguardo, quienes trataron de repeler a los agresores con golpes y activando extintores.

De manera preliminar, se reportó que tres trabajadores resultaron con lesiones; uno de ellos con una probable fractura o esguince en el brazo izquierdo.

Tres mujeres integrantes de la Asamblea de Barrios presentaron golpes menores en brazos y piernas, además de lesiones en los ojos, una de ellas aseguró que fue “toqueteada” por un elemento de resguardo.

Ante la trifulca en el acceso principal, en el Pleno se decretó un receso y los legisladores fueron resguardados.

Los manifestantes se congregaron poco antes de las 10:00 horas en las inmediaciones del Congreso capitalino, en las calles de Donceles y Allende, para exigir ser recibidos por legisladores de las comisiones de Vivienda, Presupuesto y Cuneta Pública y de la Comisión de Derechos Humanos.

Foto: Alberto Rodríguez | Cuartoscuro

Conforme pasaron los minutos, intensificaron sus consignas, para tratar de bajar la tensión, los diputados Jesús Sesma, presidente de Mesa Directiva del Congreso y la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, salieron a tratar de entablar diálogo.

Sin embargo, los manifestantes dieron portazo, tres mujeres lograron ingresar y fueron recibidas por personal de resguardo con golpes y jaloneos.

Uno de los elementos activó uno de los extintores y roció a las mujeres con el químico, generando una nube de polvo en la entrada del recinto.

Mujeres denuncian agresiones

Los manifestantes apostados al exterior tomaron los postes usados para resguardar la entrada y rompieron los cristales de las puertas del recinto, causando heridas en el rostro a un integrante de resguardo.

Pasado el mediodía, las mujeres abandonaron el recinto. Una de ellas, Abigaíl Rivera, aseguró a Excélsior que personal de resguardo “las acorraló en la puerta” y las agredió.

Nos aventaron gas, nos golpearon, nos tocaron, incluso. Y pues sí, nos tenían acorraladas en la puerta con golpes, pellizcos, mordiscos, puñetazos, incluso nos picaron los ojos, a mí me tocaron. De todas las maneras habidas y por haber, hubo violencia”, afirmó.

Rivera dijo a este diario que en los últimos meses las mensualidades de créditos otorgados por el Instituto de Vivienda “ha aumentado hasta cuatro veces más que lo que pagábamos el año pasado”.

Revisarán protocolo de resguardo en Congreso

Mientras en el Pleno se reanudaba la sesión, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, ofreció una conferencia de prensa en la que anunció que el protocolo de resguardo del Congreso de la Ciudad de México será revisado, para evitar que este tipo de actos violentos se repitan.

Foto: Alberto Rodríguez | Cuartoscuro

A bote pronto, les puedo decir que lo primero que tenemos que hacer es revisar el protocolo que tiene resguardo para el tema de la seguridad. Cuando me refiero a protocolos, son protocolos de acción, pero también protocolos de necesidades”.

Señaló que “se revisarán los testimonios en imágenes y, en caso de comprobarse una actuación inadecuada, se sancionará”.

Con las herramientas tecnológicas que tenemos, me refiero a cámaras, vamos también a tener todos los elementos para poder también, con transparencia, ver lo que se tenga que ver. Aquí no ocultamos a nadie”.

Sesma Suárez aseguró que los elementos resultaron rebasados por los manifestantes.

La matemática pura no nos da, teniendo a dos mil personas afuera, pues es casi imposible que un grupo de 20 trabajadores de resguardo puedan resguardar la integridad física de las personas y del inmueble”, afirmó.

Acusan falta de comunicación

Asimismo, enfatizó que el enfrentamiento es resultado de “la falta de comunicación entre el Gobierno Central y el Congreso capitalino”.

Explicó que se acordó una mesa de trabajo con una comisión de la Asamblea de Barrios y de otras organizaciones. Sin embargo, los líderes desecharon esta propuesta, al dar a conocer que “el Gobierno Central decidió abrir un espacio para dialogar”, al que no están convocados los legisladores.

“Nos hubiera gustado que el Gobierno también nos hiciera parte de esa mesa de diálogo, porque si vienen aquí es que no fueron escuchados allá y entonces el día de mañana van a volver un grupo de manifestantes, los mismos, a decirnos cosas y no estuvimos para dar el acompañamiento que un legislador tiene la obligación de hacer para los ciudadanos”.

Lamentó que la decisión de diálogo por parte del Gobierno “fue post mortem, tras un acto donde hubo personas agredidas, donde hubo situación de violencia”.

Afirmó que en el Palacio de Donceles todas las voces serán escuchadas, pero que un grupo de ciudadanos lleven sus demandas ante los legisladores “es muestra de que en la administración de Clara Brugada hay una falla en la atención ciudadana o una falla en la respuesta a las demandas”.

Foto: Alberto Rodríguez | Cuartoscuro

Y llamó a la Jefa de Gobierno a entablar un diálogo con el Congreso.

Yo me doy por bien habido si hay comunicación. Si hay voluntad y comunicación se pueden lograr muchas cosas”.

Por último, Sesma reconoció que no solicitó la presencia de la policía capitalina porque no se preveía que las cosas se fueran a salir de control.

Todos los días hay manifestaciones y no sabía que podía pasar lo que pasó”, dijo, al tiempo que reiteró su agradecimiento al cuerpo de resguardo del recinto legislativo.

*DRR*