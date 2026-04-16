Investigan a funcionarios de Tecámac por maltrato animal

TECAMAC, Méx., Aunque entre los vecinos de Tecámac las opiniones están dividas, pues aseguran que ya eran muchos los perros callejeros y otros que hubo exceso de crueldad al sacrificar más de 14 mil lomitos, la Fiscalía de Justicia del Estado de México inició una denuncia por maltrato animal que por tratarse de funcionarios públicos de comprobarse tendría un agravante.

Sin embargo activistas aseguran que durante los seis años de gestión de la senadora, entonces como alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, estuvieron denunciando la forma en que maltrataban a los lomitos, pues aseguran que además de golpearlos, electrocutarlos, los quemaban.

“No nada más mataban a los animales, las pruebas que nosotros constatamos y probamos, se le hicieron llegar a Propaem, hubo pruebas donde los animales ni siquiera llegaban vivos al centro de zoonosis de Tecámac desde antes los mataban llegaban muertos para ser embolsados”, explicó Elizabeth Trujillo, activista.

Elizabeth Trujillo fue la activista que presentó una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México que derivó en la presencia del personal en octubre, en donde la senadora intentó impedir que revisarán la documentación.

Al respecto el ayuntamiento de Tecámac mediante un comunicado informó que de los hechos registrados en octubre, en donde hubo una confrontación con la exalcaldesa y personal de Propaem, no les fueron informados de inmediato y una vez enterada la actual administración cesó a Rosalía Ortiz quien fungía como directora de Medio Ambiente municipal.

Elizabeth Trujillo fue la activista que presentó una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México Foto: Especial

Asimismo, resaltó que durante la presencia de los funcionarios, se documentó el arribo de la senadora Mariela Gutiérrez, quien en su calidad de legisladora intervino en el sitio asumiendo atribuciones que no corresponden a su esfera competencial”.

Desde entonces fue clausurar el Centro de Bienestar Animal, ubicado en Ozumbilla

“La senadora no tenía que nada ahí, ya no le incumbía, ya no tenía el porqué estar ahí, porque su puesto en Tecámac ya había terminado, ella no tenía por qué intervenir, quien tenía que darnos la cara era la actual presidenta Rosy Wong, ella se tomó atribuciones que no le correspondían”, apuntó Elizabeth Trujillo.

Aseguran que durante los seis años de su gobierno, las activistas estuvieron denunciando irregularidades y maltrato animal hacia los lomitos que incluso eran quemados

“En ese tiempo había incendios en los predios de Tecámac, esos incendios eran provocados por servidores públicos, donde regaban gasolina, los tambos de gasolina, para matar a las perritas con sus manadas con sus bebés, así era como era parte de esta acción no solamente era el antirabico”.

Sin embargo afirman que quienes denunciaban, los amanazaban con cerrarles sus centro de apoyo y quitarles sus animalitos, por lo que piden justicia y el desafuero de la senadora para que se le finque responsabilidad

“Que se haga justicia por esos mas de 14 mil perritos porque no contaron a los quemados, nada más contaron a los que suluestamente tenían un expedine, pero a los quemados no los contaron, a los que no llegaoron al antirrábico no los contaron”.

Hoy las calles se ven vacías de perros callejeros, lo que divide opiniones entre los habitantes, pues para algunos ya eran muchos los lomitos que estaban en las calles y dejaban sus heces por todos lados, para otros hubo crueldad animal.

En tanto, la Fiscalía de Justicia del Estado de México dio inicio a una investigación de oficio por la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato animal, con el agravante de haber sido cometido por servidores públicos.