Trabajadores de preparatorias capitalinas emplazan a huelga

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (Sutiems), de la Ciudad de México, anunció un emplazamiento a huelga para el 5 de junio.

Durante su asamblea general, realizada el 27 de marzo, los trabajadores determinaron el emplazamientoa huelga en demanda de 25 por ciento de aumento al salario integrado y 25 por ciento en prestaciones, así como la revisión de 32 cláusulas de su contrato colectivo que han sido, señalaron, reiteradamente violadas.

Respecto al emplazamiento, éste ya ha sido depositado en el Centro de Conciliación Laboral de la Ciudad de México, por la Secretaria General del SUTIEMS, Minerva Hernández Trujillo, ahora están a la espera de audiencias conciliatorias y una propuesta seria por parte de las autoridades de la Ciudad de México que pueda dar solución a este conflicto, que le dé una salida a la huelga que está próxima”, indicó el Sutiems en un comunicado.

Revisión salarios contractuales

De no existir una propuesta de salida a sus demandas, los trabajadores del Instituto de Educación Media Superior estallarían la huelga, lo que al inicio afectaría a los estudiantes que están en proceso de egreso, ya que se encuentran en la última parte del semestre, alertaron.

El IEMS cuenta con 28 centros de trabajo y unos 41 mil estudiantes.

El sindicato dejó en claro que se requiere una propuesta salarial justa y que satisfaga de forma real sus demandas, recordando que tan solo la inflación en el primer trimestre de 2026 ha sido de cerca del 4.5 por ciento”.

“Por otro lado, si bien los salarios mínimos han tenido aumentos que se podrían considerar históricos en los últimos años, no ha sucedido lo mismo con los salarios contractuales, los cuales, por ejemplo, en el caso del Sutiems, no llegan ni a dos salarios mínimos para sus niveles más bajos y no llegan a los tres en los más altos”, indicó.

Foto: Especial

Para los trabajadores del Sutiems, en los últimos cinco años, el aumento ha sido por debajo del 3.5 por ciento.

Lo que ha llevado a la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores, es decir, los salarios contractuales se han visto rebasados por la inflación y se han rezagado al establecerse el tope salarial”, agregó.

Piden terminar construcción de planteles

La Secretaria de Conflictos Laborales, Cynthia Alvarado Gómez, expuso que se han incumplido diversas cláusulas del contrato colectivo.

"Lo que afecta derechos relacionados con contrataciones, evaluaciones, productividad, vacaciones, salario mínimo y el principio de trabajo igual, salario igual, retabulación salarial, condiciones de trabajo y otros”, precisó el sindicato.

Foto: Especial

Y exhortó a las autoridades a terminar la construcción de los planteles Iztapalapa IV, Teatro del Pueblo, Alameda Oriente, GAM 4, la entrega del catálogo de puestos y funciones, poner un alto a diversas violaciones a los reglamentos de las comisiones mixtas.

Así como la integración salarial del cien por ciento, basificación de personal de intendencia, semiescolar y lengua de cultura náhuatl, acabar con la contratación de profesores por horas y la creación de plazas y administrativos, además protocolos bilaterales contra la violencia.

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