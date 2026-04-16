Detuvieron a joven armado en instalaciones Casco de Santo Tomás del IPN

Elementos policiacos detuvieron a Kevin “N”, de 23 años, por portar un arma de fuego dentro de instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el casco de Santo Tomás, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

La detención ocurrió luego de que una estudiante pidió apoyo a policías tras notar que un joven manipulaba un objeto que parecía ser un arma, de acuerdo con la carpeta de investigación con el folio CI-FIMH/MH-5/UI-3 C/D/00192/04-2026.

De acuerdo con su testimonio, el detenido tenía una orden de restricción, ya que presuntamente la acosaba por medios digitales.

Tras la denuncia, los oficiales le realizaron una revisión y le encontraron una pistola deportiva calibre 4.5 milímetros, así como una credencial falsa del plantel.

El joven fue detenido, se le informaron sus derechos y fue llevado ante el Ministerio Público, quien definirá su situación legal.

Ayer este diario publicó que el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Israel Sánchez Martínez, urgió a revisar mochilas en los ingresos a las escuelas, sobre todo en planteles ubicados en las zonas con mayores índices delictivos.

Ello después del caso de la secundaria Técnica 15, en Azcapotzalco, donde hace un mes un alumno ingresó con una pistola.