Líderes del PRD piden que sala regional del TEPJF reconozca sus cargos

Líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México solicitaron a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que acate la resolución de la Sala Superior que estableció que, los representantes de ese partido son Karla López, Polimnia Romana Sierra, Sergio Galindo, Luz Rocha y Rocío Sánchez, por lo que la diputada local Nora Arias no cuenta con personalidad jurídica para realizar actos en nombre de ese partido.

Además, pidieron al secretario de gobierno, César Cravioto, sacar las manos del proceso legal: “No creo que el secretario de gobierno, necesite más frentes abiertos en esta ciudad: hace dos días tuvo Avenida Reforma cerrada”, recordó Polimnia Romana Sierra, quien es secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos.

Entiendo que Cravioto no quiera otro partido, que no quiera otra opción de izquierda en esta ciudad, pero su papel no es ese, sino mantener la ciudad en calma, escuchando los reclamos de la gente”, añadió Romana en conferencia desde la sede del PRD en la Ciudad de México.

Y expuso que “no es pretexto que, siendo comunicador, no abogado, Cravioto no sepa lo que es una Sala Superior, porque la Secretaría de Gobierno tiene un cuerpo técnico que le puede explicar perfectamente que una sentencia de la Sala Superior no tiene vuelta”.

Foto: @polimniaromana

Conflicto interno

El secretario técnico del PRD en la Ciudad de México, Mario Trip, recordó que en febrero del año pasado la Sala Superior del TEPJF emitió una sentencia que estableció “que las personas facultadas y que tenían la representación del partido, son las personas presentes”, al referirse a Karla López, Polimnia Romana Sierra, Sergio Galindo, Luz Rocha y Rocío Sánchez, que participaron en la conferencia.

Sin embargo, tras una serie de impugnaciones presentadas por la diputada Nora Arias, el proceso llegó a la Sala Regional en la Ciudad de México del TEPJF el cual aún no resuelve el caso.

Foto: @polimniaromana

Al respecto, Polimnia Romana Sierra llamó a la Magistrada presidenta de la Sala Regional, María Cecilia Guevara Herrera, a que “ponga un alto a los intentos por despojarnos de la personalidad jurídica que nos otorgó la Sala Superior".

Mientras que la secretaria de Igualdad de Género y Agenda de Derechos Humanos y de la Diversidad Sexual, Rocío Sánchez, destacó que se preparan para iniciar el trabajo con miras a las elecciones del 2027, por eso pidió a la Sala Regional “la certeza jurídica para desplegar el trabajo territorial, por eso el exhorto a la magistrada presidenta Cecilia Guevara para que inste a la ratificación de la sentencia de la Sala Superior que valida nuestra representación”.

*DRR*