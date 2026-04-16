Alcaldía reitera que atención por mega fuga continuará para afectados

El socavón generado por la mega fuga registrada el martes en la colonia Torres de Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón, ya quedó reparado, mientras que este jueves continúan los trabajos para reponer el adoquín dañado en la calle Prolongación Mercadería Jacarandas, informó el alcalde Javier López Casarín.

El socavón quedó atendido en menos de 24 horas, mientras que continúan las labores en la zona donde el agua levantó adoquines. Ayer por la noche hice una visita de inspección y ese frente ya quedó. En la parte colindante con el río Magdalena, el agua levantó un poco el adoquín y esa zona se está atendiendo”, señaló.

La madrugada del martes, una falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma, provocó una alteración en la regulación del caudal y derivó en una mega fuga que se convirtió en cascada, que afectó viviendas y vehículos en la zona.

López Casarín confirmó que el saldo fue de 12 inmuebles con afectaciones, en donde viven al menos 30 personas. Fueron tres las viviendas que registraron daños de mayor consideración.

Las pérdidas que se tuvieron son materiales, de camas, refrigeradores, lavadoras, electrodomésticos y en algunos casos ropa”, detalló.

Evalúan daños a inmueble

En uno de los inmuebles más afectados, explicó, el agua ingresó con fuerza y provocó daños en una pared, donde este jueves se realizará un segundo dictamen para determinar si será necesario derribar el muro o “sólo requerirá de intervención”.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

El primer inmueble, que fue uno de los que más daños sufrió, tenía una afectación moderada; sin embargo, el agua lo que hizo con el muro es que se infló. Entonces di la instrucción de que el día de hoy se volviera a dictaminar este espacio”, indicó.

El alcalde morenista aclaró que, hasta el momento, ninguna vivienda ha sido catalogada como de alto riesgo y recalcó que todos los daños serán cubiertos por el seguro del Gobierno de la Ciudad, por lo que ya se realizó un censo para cuantificar las pérdidas.

Es importante señalar que todos estos daños van a ser cubiertos por el seguro. No se cierra el capítulo hasta que no tengamos las indemnizaciones”, sostuvo.

Además de las viviendas, dos vehículos resultaron dañados, uno de ellos utilizado como taxi y otro para actividades laborales.

“Los dos vehículos son el sustento de las familias. Uno ya fue trasladado a un taller para determinar si es pérdida total o el tipo de reparación que requiere”, explicó.

Aunque se habilitó un albergue, ninguna de las familias decidió abandonar sus viviendas. En su lugar, las autoridades entregaron apoyos, como catres, camas, lavadoras, alimentos y cobijas.

Situación sin precedentes

En entrevista posterior a la presentación de un programa conjunto con la alcaldía Cuajimalpa, para recibir el Mundial, desde el Parque La Mexicana, en Santa Fe, el alcalde de Álvaro Obregón reconoció que, aunque en la zona existen escurrimientos naturales por su ubicación en barranca y la cercanía con infraestructura hidráulica, no se tenía registro de un incidente de esta magnitud.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Son escurrimientos controlados que tienen que ver con el desfogue permanente, pero no teníamos antecedente de un daño así”, dijo.

Por último, reiteró que el caso no se dará por concluido hasta que todas las familias, cuyas viviendas resultaron con daños, hayan sido atendidas y compensadas.

No se cierra el capítulo hasta que se atienda la última de las necesidades de las familias afectadas”, enfatizó.

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