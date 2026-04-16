Brugada entrega 20 mil apoyos del Ingreso Ciudadano Universal

Se llevó a cabo la entrega de 20 mil nuevos apoyos del programa Ingreso Ciudadano Universal dirigido a personas de entre 57 y 59 años, con lo que suman un total de 107 mil 610 beneficiarios en la Ciudad de México.

Para este 2026, el Gobierno capitalino proyecta incorporar a 155 mil personas, beneficiando en conjunto a más de 2.5 millones de habitantes a través de distintos apoyos.

El INCU contempla un apoyo inicial de dos mil pesos bimestrales, el cual aumentará conforme los beneficiarios transiten a otros programas sociales.

Este apoyo es directo, sin intermediarios y sin condicionamientos. Es un reconocimiento al trabajo de toda una vida y una forma de devolver al pueblo lo que le pertenece: sus propios recursos convertidos en derechos”, la jefa de Gobierno Clara Brugada.

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Al encabezar la entrega de tarjetas ante miles de asistentes, en un evento realizado en la nueva UTOPÍA Mixhiuca, Brugada subrayó que este esquema marca un precedente al reconocer el acceso al ingreso como un derecho universal, sin distinción socioeconómica y con un único requisito: la edad.

En esta ciudad hemos construido una red de protección social única en el país; comenzamos a apoyar desde los 57 años, continuamos con los programas para personas de 60 a 64 años y, posteriormente, con la pensión universal a partir de los 65. Es un modelo que acompaña a las personas hasta el último momento de su vida”, señaló.

En el acto también participó Pablo Yanes Rizo, quien en su primer evento público como secretario de Inclusión y Bienestar Social, en suplencia de Araceli Damián, quien regresó al sector académico, destacó que la Constitución de la Ciudad de México sentó las bases para el reconocimiento del derecho al mínimo vital.

Este programa representa la materialización de un nuevo derecho social, el derecho a que todas las personas cuenten con un ingreso por el solo hecho de ser personas”, enfatizó.

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