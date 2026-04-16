Investigan deceso de mujer en departamento de Polanco

La tarde de este miércoles, en la zona de Polanco, se registró una movilización muy discreta de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en la calle de Edgar Alan Poe número 14, alcaldía de Miguel Hidalgo.

Los primeros reportes indicaban sobre un posible feminicidio, la víctima fue encontrada inconsciente dentro del departamento número 203 de la citada dirección, personal de la fiscalía capitalina al llegar al lugar de los hechos solicitó una ambulancia.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Paramédicos de Protección Civil de la alcaldía de Miguel Hidalgo, al revisar a la mujer, informaron que presentaba un disparo en la cabeza y ya no contaba con signos vitales.

Ante esta situación, los elementos de la fiscalía capitalina resguardaron el lugar para la llegada de los servicios periciales, quienes se encargarían de los trabajos de ley, los ministeriales informaron que no se descartaba que fuera un feminicidio, pero que se realizarán las investigaciones ante el ministerio público.

Peritos de la fiscalía capitalina se encargaron del trasladado del cuerpo de la mujer de 27 años de edad hacia las instalaciones respectivas, para su identificación e integración a la carpeta de investigación.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México salió del edificio con un hombre, quien se cubrió la cabeza con una gorra de una sudadera gris, fue llevado hacia una patrulla de la Policía de Investigación junto con los agentes ministeriales y una bolsa con algunos indicios.

Dentro de las pesquisas, personal de la fiscalía capitalina señala como presunta responsable a la suegra de la víctima, el esposo de la mujer fallecida fue quien realizó el reporte de manera directa a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Sera la fiscalía especializada en feminicidios quien atraerá la investigación de la muerte de la mujer de 27 años en Polanco.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

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