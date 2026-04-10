Activarán operativo especial de transporte por partido América vs. Cruz Azul

Con motivo del encuentro entre América y Cruz Azul, el gobierno capitalino desplegará este sábado un operativo especial de transporte para facilitar la llegada y salida de miles de aficionados que se espera asistan al encuentro en el Estadio Banorte.

El operativo forma parte de la estrategia de “Servicios Especiales para Grandes Eventos”, que se puso en marcha el pasado 28 de marzo, cuando se reinauguró el Coloso de Santa Úrsula, con el partido amistoso México-Portugal.

Para este sábado, el servicio especial iniciará a partir de las 16:00 horas y se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada, con el objetivo de incentivar el uso del transporte público en eventos masivos y reducir la saturación vehicular en la zona sur de la ciudad.

Salida unidades de la RTP

Para ello, se habilitarán 14 rutas especiales operadas por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos, que conectarán distintos puntos estratégicos con las inmediaciones del estadio, principalmente sobre avenida Santa Úrsula y el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco.

Entre los puntos de salida destacan zonas como Santa Fe, Polanco, Auditorio, Plaza Carso, Bellas Artes, Chapultepec, Tasqueña, Perisur, Six Flags y Metro Universidad, desde donde partirán unidades de RTP con destino al recinto deportivo.

El costo del viaje será de 100 pesos y el acceso se realizará mediante la tarjeta de Movilidad Integrada.

Ampliación de horario

Además del servicio especial, las autoridades anunciaron la ampliación de horarios en otros sistemas de transporte.

El Metro operará con horario extendido en las Líneas 1, 2 y 9, mientras que el Tren Ligero mantendrá corridas de Tasqueña a Xochimilco.

Foto: Cuartoscuro

Mientras que el Metrobús también ampliará su servicio en las Líneas 1, 2, 5 y 7, que conectan con distintos puntos de la ciudad y facilitan el traslado hacia el sur.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) hizo un llamado a los aficionados a planear sus traslados con anticipación y optar por el transporte público para evitar contratiempos antes y después del partido.

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