Continúa afectación en suministro de agua por fuga en Insurgentes Sur

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) emitió una alerta a los vecinos de las colonias Insurgentes Mixcoac y Actipan, en la alcaldía Benito Juárez, la dependencia advirtió que se prolongará un día más el corte de agua en Insurgentes Mixcoac por reparación de una fuga en Insurgentes Sur.

La reparación de la fuga debió quedar terminada el miércoles, como la propia Segiagua prometió en un aviso publicado en sus redes sociales.

Sin embargo, este jueves la dependencia dio a conocer que los trabajos “se extenderán un día más de lo previsto, por lo que continuará la interrupción del suministro de agua en colonias como Insurgentes Mixcoac y Actipan”.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Los trabajos, que iniciaron el lunes, concluirán hasta mañana viernes, el servicio se restablecerá a partir de las 20:00 horas, una vez concluidas las maniobras, precisó Segiagua en un mensaje emitido en su cuenta de X.

Mientras tanto, vecinos de las zonas afectadas podrán solicitar el suministro de agua mediante pipas, a través de la línea H2O o marcando *426.

La dependencia capitalina señaló que mantendrá el monitoreo en el área hasta concluir la reparación y normalizar el servicio.

Asimismo, se reporta baja presión en las colonias Molino de Santo Domingo y Capulín, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Ello, debido a que personal técnico de la Segiagua realiza trabajos de mantenimiento en el Pozo Tacubaya 3. Se prevé que el servicio se normalice y opere al cien por ciento, a partir de las 18:00 horas, de mañana viernes.

*DRR*