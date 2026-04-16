Diputada propone prohibir acceso a redes sociales para menores a 16 años

La diputada local del PAN, Laura Álvarez, en el Congreso de la Ciudad de México, presentó en el pleno una iniciativa para prohibir el uso de redes sociales en menores de 16 años y establecer la responsabilidad del gobierno de proteger a niños y adolescentes en el entorno digital.

Álvarez, quien preside la Comisión de Niñez en el Congreso local, advirtió que el uso de redes sociales en menores en México es cada vez más intenso, los adolescentes pasan en promedio cinco horas al día conectados, en entornos digitales que no están diseñados para protegerlos.

Uno de los aspectos más alarmantes de la presencia de menores en redes sociales es la variedad de vulnerabilidades a las que están expuestos. Estas incluyen desde el ciberacoso hasta la explotación sexual, pasando por la exposición a contenido inapropiado y la manipulación por parte de adultos”, expuso.

Y detalló que estas circunstancias “ponen en riesgo la seguridad física y emocional de los menores, además que afectan su desarrollo psicológico y social”.

La diputada Álvarez detalló que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 81 por ciento de los niños mexicanos aprendieron a usar internet sin supervisión; 53 por ciento de los niños en secundaria ha realizado sexting, es decir, intercambio de contenido íntimo o sexual a través de celular o computadora, sin olvidar que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió que 63 por ciento de pornografía infantil en el mundo se genera en México.

Álvarez dio a conocer que se trata de una reforma al artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para establecer que el uso de redes sociales debe “estar restringido para niñas y niños y adolescentes hasta los dieciséis años de edad”; de ser aprobada, el gobierno de la Ciudad de México deberá emitir los lineamientos para poner en práctica esa restricción.

*DRR*