Frausto revela que se usará nueva app para ingresar a partidos del Mundial

Después de la inconformidad que provocó la lentitud y dificultad para ingresar al estadio Banorte el 28 de marzo pasado en su inauguración, la secretaria de turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto, aseguró que en los partidos del Mundial de Futbol se usará una aplicación diferente que es de la FIFA, que es más ágil y el estadio mejorará la velocidad del internet.

La falta de conectividad y la aplicación que se usó para el partido México-Portugal no funcionó porque el boleto no podías tenerlo en el wallet (una aplicación del celular), no podías llegar con el boleto en una foto o impreso como en un concierto, sino que se activaba llegando y el estadio no tenía la capacidad de internet que se requería”, dijo Frausto a los diputados de Comisiones Unidas en una mesa de trabajo.

Detalló que el caos del día del partido México-Portugal, ocurrió porque “teníamos un promedio estudiado de seis segundos por persona para ingresar al estadio, pero se llegaron a tardar hasta 5 minutos en ingresar, eso nos llevó a que en el último minuto la entada principal se haya saturado de la manera que ocurrió”.

Foto: Especial

Y aseguró que la aplicación de FIFA “si tiene la manera de tener wallet y llegar con tu boleto, recordar que se está reforzando el internet por parte del estadio Banorte”.

Así lo dijo en reunión con los diputados de las Comisiones Unidas de Turismo y la Comisión Especial de Seguimiento y Vigilancia de la Organización y Desarrollo de la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026.

Reclamos a la secretaria

En la reunión, los diputados Jesús Sesma, del PVEM; Olivia Garza, del PAN y Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, reclamaron a Frausto que no se haya realizado antes una reunión para informar al Poder Legislativo los pormenores de la organización de la justa mundialista, así como los costos de las obras que están llevando a cabo.

Sesma expresó que “80 por ciento de los comercios aledaños a la Calzada Flotante de Tlalpan y otras obras, tienen dificultades y el problema es la prevención, se les pudo haber ayudado a todas esas personas que tuvieron afectación”; sin embargo, sobre ese tema no hubo respuesta de Frausto.

Foto: Especial

En el PAN nos preocupa la falta de seriedad con que la Secretaría de Turismo ha asumido su responsabilidad frente a este Congreso, no puede ser que a estas alturas no exista diálogo institucional sólido, permanente y transparente con el congreso”, reclamó la diputada Garza.

Frausto respondió que está en toda la disposición de aportar la información que requieran los diputados, “piensen o no que mi desempeño es responsable”, remató la funcionaria.

Ponen en duda capacidad de CDMX

Y Torres expuso: “Cuando decimos que esta ciudad no está lista para recibir al mundial, lo decimos desde la visión de que si no está lista para la vida cotidiana de quienes aquí habitamos, mucho menos para los visitantes. Estamos sufriendo los estragos que tienen las líneas del Metro, que vienen sufriendo deterioro constante”.

Sobre todas las obras de vialidad e infraestructura, Frausto le anunció a los diputados que “Carlos Martínez, director general del Fondo Mixto para la Promoción Turística, será el enlace para conocer todo el programa de obras”.

*DRR*