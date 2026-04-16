Habrá operativo especial para partido de leyendas México vs Brasil

Autoridades capitalinas desplegará un operativo de seguridad y movilidad a gran escala para el partido de “Leyendas”, que se disputará entre las selecciones de México y Brasil el próximo domingo en el Estadio Banorte.

El encuentro iniciará a las 17:00 horas, por parte de la escuadra nacional se espera la asistencia de Rafael Márquez, Jesús Corona, Andrés Guardado, Jared Borguetti, Oribe Peralta, Oswaldo Sánchez y Pavel Pardo, entre otros.

En la escuadra carioca, además de Ronaldihno se presentarán jugadores como Marcelo, Adriano, Gilberto Silva y Lucio.

Despliegue de agentes policíacos

Para resguardar la seguridad e integridad de los aficionados que se espera asistan a disfrutar del encuentro, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará a más de cinco mil elementos.

Cuatro mil de ellos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, que serán distribuidos en los alrededores del Coloso de Santa Úrsula para evitar aglomeraciones, vigilar accesos y agilizar la movilidad en una de las zonas con mayor afluencia durante eventos deportivos.

Foto: José Antonio García

Estarán apoyados por mil 250 elementos de la Policía Auxiliar, que se desplegarán principalmente en los accesos al estadio, donde se realizará la revisión de boletos digitales y filtros de seguridad.

También habrá presencia de elementos de seguridad en avenidas, como Calzada de Tlalpan, Periférico y Acoxpa, donde se prevén cortes a la circulación y desvíos conforme avance la llegada de aficionados.

Para reforzar la vigilancia, se utilizarán 163 patrullas, 241 motopatrullas, dos ambulancias y dos motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM); además de dos drones de la Unidad Águila de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, un helicóptero Cóndor que realizará sobrevuelos en las inmediaciones del estadio, para monitorear la concentración de personas y prevenir incidentes.

Servicios de transporte público

En paralelo, la Secretaría de Movilidad (Semovi) pondrá en marcha un esquema especial de transporte con 13 rutas adicionales operadas por la Red de Transporte de Pasajero (RTP) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), que conectarán distintos puntos de la ciudad, como Plaza Carso, Santa Fe, Tasqueña, entre otros, con el estadio. El servicio operará de las 13:00 a las 21:00 horas.

Foto: Mateo Reyes Arellano | Excélsior

Las autoridades también delinearon siete rutas peatonales consideradas seguras, que permitirán a los asistentes llegar caminando desde puntos cercanos, como Santa Úrsula, Periférico o Calzada de Tlalpan, en un intento por reducir la presión vehicular en la zona.

Para agilizar la entrada al estadio, en una tarjeta informativa el Gobierno capitalino recomendó a los aficionados descargar con anticipación sus boletos digitales.

Además, se les recuerda que está prohibido el ingreso con pirotecnia, bebidas alcohólicas, envases, objetos punzocortantes o cualquier artículo que pueda representar un riesgo.

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