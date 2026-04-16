Hombre queda vinculado a proceso por homicidio en Álvaro Obregón

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando “N”, señalado como probable responsable de homicidio calificado agravado, tras una agresión ocurrida en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 13 de abril de 2025, cuando el imputado acudió al domicilio de la víctima, en la colonia Buenavista, donde tras una discusión la habría agredido físicamente; posteriormente, familiares del probable responsable se sumaron al ataque.

A consecuencia de las lesiones, la víctima fue trasladada a un hospital, donde perdió la vida mientras recibía atención médica.

Tras la denuncia presentada por la pareja del afectado, el Ministerio Público inició las investigaciones y recabó pruebas, entre ellas entrevistas, dictámenes periciales y un reconocimiento en el que una testigo identificó al imputado.

Con estos elementos, se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada el 6 de abril de 2026, cuando agentes de la Policía de Investigación localizaron al hombre en la colonia Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo.

En audiencia, un juez determinó vincularlo a proceso, imponerle prisión preventiva y fijar un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

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