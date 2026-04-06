Detienen a sujeto ligado a múltiples robos en Los Dinamos

Elementos policiacos detuvieron a Ricardo “N”, presunto responsable de asaltar a una mujer en el parque ecoturístico “Los Dinamos” y quien estaría relacionado con más de 10 robos a visitantes.

Los hechos ocurrieron en el área conocida como “La Cañada”, donde una mujer de 32 años denunció que fue interceptada por el sujeto, quien la amagó con un cuchillo y la despojó de su cartera y una identificación oficial.

Tras el asalto, comerciantes que se encontraban en el lugar auxiliaron a la víctima y lograron retener al probable responsable, mientras solicitaban apoyo policial.

Al arribar, los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron al sujeto, quien fue plenamente reconocido por la denunciante. Durante una revisión preventiva, le hallaron un cuchillo de cocina, dinero en efectivo y la identificación de la víctima.

Por estos hechos, el hombre de 35 años fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

De acuerdo con las autoridades, el detenido era considerado un objetivo prioritario en la zona, por su posible relación con múltiples robos a transeúntes en este parque de la alcaldía Álvaro Obregón.