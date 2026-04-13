Mauricio Tabe innova convenio con la UNAM

La alcaldía Miguel Hidalgo y la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM firmaron este lunes un convenio para que la institución académica evalúe a las aspirantes a recibir recursos de programas sociales para garantizar que son las personas que más lo necesitan.

El alcalde, Mauricio Tabe, indicó que el objetivo es que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan y terminar con el uso político de los programas sociales.

“El compromiso de la alcaldía es que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesiten. Acabar con el uso político de los programas fue uno de los compromisos que asumimos desde el inicio del Gobierno porque sabíamos que se utilizaban con otros fines”, dijo en conferencia de prensa.

Mauricio Tabe encabeza conferencia en la alcaldía Miguel Hidalgo sobre convenio con la UNAM para evaluar programas sociales, abril de 2026 Excélsior

El primer programa que se evaluará será el de “Las Jefas” que entrega 15 mil pesos anuales a las beneficiarias cabezas de familia.

El personal de la Escuela Nacional de Trabajo Social realizará visitas domiciliarias y entrevistas a las solicitantes.

Serán 35 trabajadoras sociales quienes estarán colaborando.

Carmen Guadalupe Casas, directora de la escuela, indicó que se realizarán 6 mil 200 estudios de valoración socioeconómica.

"Aplicando una metodología propia, rigurosa, construida con base en las reglas de operación del programa, la normatividad local y las directrices internacionales con enfoque de género y de derechos humanos.

“Quisiera enfatizar algo que distingue esta colaboración y es que la Escuela Nacional de Trabajo Social no decide quién accede a un programa social, nuestro rol es generar dictámenes sociales, objetivos e imparciales para que sea la alcaldía Miguel Hidalgo, quien, con base en esta información con pleno sustento, pueda definir a partir de estas solicitudes, esto garantiza que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan de manera libre de toda discrecionalidad”, dijo.

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