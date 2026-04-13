Desmantelan la estación San Antonio Abad

La estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro fue desmantelada parcialmente para construir la Calzada Flotante.

Las cubiertas de las cabeceras norte y sur de la estación se desmantelaron debido a las maniobras para el montaje de los elementos prefabricados de concreto del segundo nivel.

Se instalan trabas, columnas de concreto y se realiza su conexión mediante grúas industriales.

Al interior de la estación se realiza la remodelación de pisos, muros, pintura, alumbrado, herrería, entre otros. Ésta tendrá conexión con la Calzada Elevada.

El segundo piso en la calzada San Antonio Abad afectará el servicio de la L2, generando mayor presupuesto para mantenimiento, hundimientos diferenciales y filtraciones de agua por lluvias.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) calificó la construcción de la Calzada Flotante y de la Ciclovía Gran Tenochtitlan, como cosméticas.

“Ocasionará daños a la operatividad de la Línea 2 del Metro. Implica un gran desafío estructural y de movilidad por las interrogantes sobre la supervisión y calidad de la obra, además del presupuesto para la conservación y mantenimiento de dicha obra de movilidad”, apuntó en una ficha informativa compartida con Excélsior.

“Es necesaria la asignación de mayores recursos financieros al Metro y no distraer recursos en obras cosméticas y ocurrentes que benefician poco a la población”, señaló.