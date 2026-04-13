Recuperan operación total en la red del Metro

Luego de una reunión la tarde de este lunes entre el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, y el líder sindical, Fernando Espino, el organismo informó que se lograron los acuerdos necesarios para recuperar la operación total de los trenes en las 12 líneas del Metro.

“Dirección general y representación sindical coincidieron en la importancia de trabajar en equipo a favor del mantenimiento a instalaciones fijas y material rodante, así como en las solicitudes de la base trabajadora”, indicó el STC en un comunicado.

Ello tras las acciones de protesta de los trabajadores quienes este lunes no acudieron a cubrir tiempos extra lo que provocó que el servicio se brindara con menos trenes, lo que causó servicio lento y aglomeraciones en la red del Metro.

El STC destacó que existe coincidencia con la representación sindical y es prioridad dar mantenimiento a las vías y trenes, así como mantener estándares de seguridad en la operación.