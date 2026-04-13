Vecinos de Xochimilco tomaron la autopista México-Cuernavaca por tres horas

La autopista México-Cuernavaca fue paralizada una vez más por vecinos de varios parajes de Xochimilco, quienes cerraron la vialidad en ambos sentidos metros antes de llegar a la caseta de cobro.

Desde las siete y media de la mañana los manifestantes, quienes demandan agua potable, tarifas justas de luz y seguridad en sus comunidades llegaron a la autopista, tomaron los señalamientos viales y los colocaron como barricada para evitar la salida y entrada a la Ciudad de México (CDMX).

Los autobuses de pasajeros, autotransporte de carga y vehículos particulares, quienes ya habían cruzado la caseta de cobro se quedaron varados por el bloqueo, quienes iban a salir de la capital del país fueron desviados hacia la carretera federal México Cuernavaca por personal de tránsito quienes realizaron cortes a la vialidad por la manifestación.

Los vehículos que alcanzaron a pasar hacia la caseta de cobro tuvieron que esperar tres horas y media atorados en la manifestación.

Personal de la Secretaría de Gestión integral del Agua (SEGIAGUA), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno central dialogaron con una comisión representante de los afectados llegando a un acuerdo para seguir con las mesas de diálogo que sería la segunda ocasión que tratan el tema y no habían llegado a un acuerdo.

Con esta reunión los afectados decidieron dar una oportunidad a las autoridades involucradas y así retirar el bloqueo que afectó mucho la movilidad en la zona sur de la ciudad principalmente en Viaducto Tlalpan e Insurgentes Sur, aunada la Federal a Cuernavaca.

Fue a las 10 de la mañana, hora que se retiró el bloqueo y se reabrió el tramo de la autopista afectado, dando paso a los vehículos que quedaron atorados.

Para el resguardo de los manifestantes estuvo la Guardia Nacional adscritos a Carreteras, elementos de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Los afectados de Xochimilco informaron que si en esta segunda reunión no hay solución a los problemas de luz, agua y seguridad regresarán con sus movilizaciones y bloqueos.

Los habitantes tomaron los señalamientos viales y los colocaron como barricada Foto: Ricardo Vitela

JCS