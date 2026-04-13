Metro de CDMX hoy: Protestas de trabajadores reducen servicio; hay más de 30 trenes fuera de operación

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México enfrenta afectaciones en su operación este lunes debido a las protestas del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, quienes mantienen la negativa a cubrir horas extra.

Esta situación ha provocado que más de 30 trenes no estén en servicio, generando retrasos, saturación y largas filas en distintas estaciones, especialmente en horas pico.

¿Qué líneas del Metro CDMX están afectadas hoy?

De acuerdo con el sindicato, la reducción en la operación impacta a varias líneas clave del Metro:

Línea 1: 12 trenes fuera de servicio

12 trenes fuera de servicio Línea 7: 6 trenes

6 trenes Línea 8: 6 trenes

6 trenes Línea 9: 2 trenes

2 trenes Línea A: 6 trenes

Especial

Usuarios han reportado aglomeraciones importantes, particularmente en la terminal Tláhuac de la Línea 12, donde se difundieron imágenes de andenes saturados.

Sindicato del Metro pide comprensión a usuarios

Los trabajadores del Metro, encabezados por Fernando Espino, emitieron un comunicado el pasado 11 de abril en el que solicitaron comprensión a la ciudadanía ante las afectaciones.

“Estamos ciertos que cada día, millones de personas dependen del servicio que brinda el Metro para trasladarse a sus centros de trabajo, a sus hogares y a sus actividades esenciales, sin embargo, las constantes fallas, retrasos y condiciones deficientes evidencian el completo abandono de este medio de transporte, lo cual pone en riesgo su seguridad, su tiempo y su calidad de vida”, señalaron.

El sindicato advirtió que las condiciones actuales del servicio ponen en riesgo la seguridad, el tiempo y la calidad de vida de los usuarios.

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Principales demandas del Sindicato del Metro

Entre las exigencias del sindicato de trabajadores del Metro destacan:

Aumento salarial

Compactación de categorías laborales

Modernización de líneas como la Línea 1, 2, 3 y A

como la Línea 1, 2, 3 y A Atención inmediata a servicios como el Cendi de Tláhuac

Resolución directa de conflictos laborales dentro del STC

Además, el sindicato denunció que los trabajadores deben acudir a distintas dependencias del gobierno capitalino para resolver asuntos internos, lo que calificaron como “improcedente”.

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Exigen más presupuesto para mantenimiento del Metro

Además de exigencias del tipo laboral, los trabajadores también piden:

Recursos suficientes para mantenimiento preventivo y correctivo .

. Entrega puntual del presupuesto aprobado por el Congreso local.

Que los subsidios a usuarios sean cubiertos directamente por el gobierno de la Ciudad de México.

“Es imperativo que estos costos no impacten las finanzas del STC”, señalaron.

¿Cuándo se normalizará el servicio?

Las protestas del sindicato se suman a los problemas estructurales que enfrenta el Metro de la Ciudad de México como fallas constantes, falta de mantenimiento y alta demanda.

Hasta ahora, no hay una fecha clara para la normalización del servicio. Mientras tanto, el Metro de la Ciudad de México continúa operando con limitaciones, en medio de una crisis que afecta a millones de usuarios.

Las autoridades no han emitido una solución definitiva, por lo que se recomienda a la población anticipar sus traslados y considerar alternativas.

vjcm