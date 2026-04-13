Nueva Calzada Elevada, sin acceso universal

Hasta ayer y a escasos dos meses del Mundial de Futbol, una de las escaleras principales de acceso a la Calzada Elevada no cuenta con rampas ni elevadores para personas con discapacidad.

La estructura metálica, ubicada en el extremo norte de la Calzada Elevada, es decir, a la altura del cruce de Calzada San Antonio Abad y Fray Servando Teresa de Mier, sólo cuenta con unos 40 escalones, pero en un recorrido no se observaron elementos que permitan la accesibilidad universal.

Se trata del acceso más cercano al perímetro que conforma el Centro Histórico de la Ciudad de México.

También es la zona en donde se observan los avances de obra más adelantados, incluso ya existen barandales pintados y sistema de drenaje, se pudo observar en un recorrido.

Trabajadores consultados en el punto indicaron que hasta el momento no se les ha señalado si se instalarán rampas o elevadores que puedan utilizar personas con movilidad limitada.

La Calzada Elevada se construye con una inversión de más de mil 900 millones de pesos. Jonás López

Al recorrer los 1.5 kilómetros que medirá el corredor peatonal elevado, entre Fray Servando Teresa de Mier y Eje 3 Sur Calzada Chabacano, se observó que estas escaleras serán uno de los accesos principales a la nueva infraestructura que se construye de cara al Mundial.

Otros accesos posibles a la Calzada Elevada serían las estaciones de la Línea 2 del Metro San Antonio Abad y Chabacano.

Ambas cuentan con escaleras electromecánicas y en Chabacano existen elevadores que facilitan el acceso hacia las instalaciones del Metro.

Sin embargo, las dos estaciones están ubicadas a la mitad y en el extremo sur de la Calzada Elevada, es decir, muy alejadas de la escalera.

La Ley de la Accesibilidad para la Ciudad de México en su artículo 2 obliga a que todas las edificaciones públicas o privadas se construyan conforme al criterio de accesibilidad universal.

“Todas las edificaciones públicas y privadas, que presten servicios al público, que se construyan a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se ajustarán a los criterios de diseño universal y accesibilidad para las personas con discapacidad y personas con movilidad limitada que se dispongan en la presente ley, reglamentos, normas técnicas y demás ordenamientos aplicables en la materia; asimismo, en las edificaciones existentes, se deberán realizar los ajustes razonables y adaptaciones, considerando la aplicación de criterios de accesibilidad de manera progresiva”, se indica en la ley.

Consultada al respecto, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México garantizó que, una vez concluida, la Calzada Elevada contará con accesibilidad universal.

“Contará con un corredor flotante, ubicado por encima de las vías de la Línea 2 del Metro. Este diseño permitirá que peatones transiten de manera segura. El proyecto también contempla la recuperación de áreas verdes circundantes y la implementación de medidas para convertir esta vialidad en un Camino de Mujeres Libres y Seguras”, indica la dependencia en su página de internet.

La Calzada Elevada se construye con una inversión de más de mil 900 millones de pesos.