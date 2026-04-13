Activistas bloquean Insurgentes y Reforma; exigen devolver animales del Refugio Franciscano

Activistas protectores de animales, llevan ya 12 horas manifestándose en el cruce de Avenida de Los Insurgentes al cruce con Paseo de la Reforma para pedir que los perros y gatos que fueron retirados del Refugio Franciscano en enero pasado, regresen al refugio ubicado en el kilómetro 17 de la carretera México-Toluca en la alcaldía Cuajimalpa.

Luego del operativo de enero, los perritos quedaron distribuidos de la siguiente menera:

304 perros se encuentran en un refugio ambiental en la zona del Ajusco en la alcaldía Tlalpan.

371 ejemplares en las instalaciones de la brigada animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras que 183 en el albergue temporal del deportivo Hermanos Galeana.

Durante la manifestación, los activistas colocaron tendederos en los carriles centrales del paseo de la Reforma y avenida de Los Insurgentes

También se mostraron cartulinas competiciones para que los lomitos regresen a la albergue.

Las líneas 1 y 7 del Metrobus se encuentran sin servicio en las estaciones Amajac y Ahuehuete y reforma e insurgentes.

La Fundación Haghenbeck tomó control del predio que el filántropo Antonio Haghenbeck les dejó en comodato a los franciscanos el 10 de diciembre, pero autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo el 7 de enero para extraer a los más de 800 animales, en su mayoría perros, para reubicarlos en tres distintos espacios.

A la fecha han muerto 34 perros bajo el resguardo de las autoridades, informó la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la capital en una carta a Excélsior.