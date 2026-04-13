¿Paro en el Metro CDMX? Así opera este lunes 13 de abril ante las protestas del Sindicato

La operación del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México enfrenta este lunes una jornada compleja marcada por cierres de estaciones clave y los efectos persistentes del paro escalonado de trabajadores, en un contexto de tensiones laborales aún sin resolver.

El Metro informó que las estaciones San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso debido a trabajos de rehabilitación. En ambos casos, no se permite el ascenso ni descenso de personas usuarias, lo que obliga a miles de pasajeros a modificar sus rutas habituales.

En contraste, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se mantiene en operación y brinda servicio en ambos sentidos, lo que representa un punto estratégico de movilidad en el centro de la capital.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, además de anticipar salidas y planificar traslados ante posibles retrasos.

Amenaza de paro escalonado

El deterioro en el servicio no es un hecho aislado. Desde días previos, el sistema ha resentido los efectos del paro escalonado impulsado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), derivado de la falta de acuerdos con el Gobierno capitalino.

El movimiento inició con la decisión de trabajadores sindicalizados de no realizar horas extra, lo que generó ausentismo en áreas técnicas y operativas críticas. Esta medida impactó directamente en la circulación de trenes, reduciendo la capacidad del sistema.

El conflicto es resultado de semanas de tensiones acumuladas. El sindicato ha denunciado condiciones laborales deficientes, falta de mantenimiento en trenes e instalaciones, así como insuficiencia presupuestal para garantizar la seguridad operativa.

El Metro en la Ciudad de México enfrenta este lunes una jornada compleja marcada por cierres de estaciones clave y los efectos persistentes del paro. X

Protestas, movilizaciones y advertencias

Como parte de sus acciones, el sindicato realizó una movilización el pasado 4 de febrero hacia el Zócalo capitalino, donde exigió mejoras laborales y mayor inversión en el sistema. Posteriormente, anunció una protesta de “brazos caídos” para el 3 de marzo, anticipando afectaciones en el servicio.

Aunque el Adrián Rubalcava, director del Metro, aseguró en su momento que el servicio continuaría operando en las 12 líneas, también reconoció retrasos y pidió paciencia a los usuarios, confiando en que el diálogo permitiría alcanzar acuerdos.

Sin embargo, las negociaciones no han logrado frenar el conflicto.

Reducción de trenes y afectaciones masivas

Durante las jornadas más críticas del paro, de los 250 trenes programados, solo 153 estuvieron en operación, dejando fuera de circulación 97 unidades. Esto provocó saturación en estaciones, tiempos de espera de hasta más de una hora y trenes con sobrecupo.

El SNTSTC reportó además la pérdida de 759 vueltas de trenes, es decir, recorridos completos que no se realizaron en la red. De estas, 557 se atribuyeron a falta de personal y 202 a carencia de material operativo.

Las líneas más afectadas incluyeron la Línea 3, Línea B, Línea 6 y Línea 9, entre otras, evidenciando un impacto sistémico en toda la red.

Usuarios inconformes ante servicio deficiente

A pesar de que el sindicato suspendió temporalmente algunas acciones durante el fin de semana, usuarios continuaron reportando servicio lento y deficiente, especialmente en líneas como la 3, 5, 7 y 8.

Las redes sociales se convirtieron en un canal de desahogo para los pasajeros, quienes denunciaron retrasos constantes y condiciones de viaje complicadas, incluso en días de menor afluencia.

Presupuesto, mantenimiento y condiciones laborales

El pliego petitorio del sindicato incluye demandas estructurales que apuntan a la operación de fondo del sistema. Entre ellas destacan:

La exigencia de aumento salarial y compactación de categorías laborales, así como la necesidad de ejecutar trabajos de modernización en líneas estratégicas como la 1, 2, 3 y A.

También reclaman que los asuntos laborales se resuelvan directamente dentro del Metro, sin intervención de múltiples dependencias del Gobierno capitalino, lo que —afirman— retrasa soluciones.

En materia financiera, el sindicato exige que los subsidios a usuarios sean cubiertos íntegramente por el Gobierno de la ciudad y no afecten las finanzas del sistema. Asimismo, pide que el presupuesto aprobado sea entregado de manera puntual para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo.

En este punto, el SNTSTC ha señalado directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por Juan Pablo de Botton, por la falta de dispersión oportuna de recursos.

Aunque el sindicato suspendió acciones durante el fin de semana, confirmó que las protestas continuarán este lunes 13 de abril, coincidiendo con el regreso a clases y el incremento en la demanda del servicio.

Además, advirtió que las medidas podrían intensificarse si no hay respuesta a sus demandas, lo que mantiene en incertidumbre a millones de usuarios que dependen diariamente del Metro.

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