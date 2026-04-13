Vinculan a proceso a sujeto que macheteó a niño de cuatro años en AO

Un juez de Control vinculó a proceso a Jordan "N" por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa luego de que agrediera con un machete a un niño de cuatro años en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX), quien se encuentra hospitalizado.

Durante la audiencia, el impartidor de justicia calificó de legal su detención que se llevó a cabo el pasado viernes luego de que fuera rescatado por elementos policíacos de ser linchado por vecinos de la colonia Santa Fe en la alcaldía Álvaro Obregón, quienes observaron el ataque.

El juzgador le impuso la prisión preventiva justificada al sospechoso de 23 años en el Reclusorio Oriente y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/59/UI-2 C/D/01674/04-2026, que el imputado- un hombre en situación vulnerable- hirió con un machete en la cabeza a un menor de cuatro años, luego de que la madre le negara una moneda.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, cuando el sujeto se acercó a la madre del menor de nombre Catalina "N".

La mujer de 40 años le refirió que no traía dinero, por lo que, en respuesta, sacó un arma punzocortante y comenzó a agredir al menor que llevaba en brazos, se lee en los reportes policiales.

Esto provocó que vecinos y personas que se encontraban en la zona se fueran a los golpes en contra del agresor, para evitar que escapara.

Comenzaron a golpearlo e incluso lo amarraron a un poste, en donde continuaron agrediéndolo hasta que llegó la policía capitalina.

Paramédicos que acudieron al lugar valoraron al niño de cuatro años de edad con fractura de cráneo, lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

Posteriormente un helicóptero Cóndor lo llevó al estacionamiento de una tienda departamental en la calzada Legaria para que siguiera su camino vía terrestre al Hospital Pediátrico, donde continuaba y su estado de salud se reportaba grave pero estable.

El agresor se encuentra relacionado en un evento ocurrido el 27 de febrero pasado cuando ingresó a una tienda departamental y se atrincheró mientras amenazaba a los empleados con un tubo en la colonia Estado de Hidalgo de la alcaldía Álvaro Obregón; posteriormente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

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JCS