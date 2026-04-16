Parque La Mexicana será sede de festival futbolero gratuito durante el Mundial

El Parque La Mexicana, en la zona de Santa Fe, se transformará en una gran cancha de futbol y punto de encuentro para aficionados durante el Mundial, con la realización del festival “La Grada en La Mexicana”, un evento gratuito organizado por las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón.

Como parte de las actividades para acompañar la justa deportiva, este espacio público dejará temporalmente su operación habitual y “se convertirá en un sitio de convivencia, transmisión de partidos y actividades recreativas en torno al futbol”, adelantó Itziar de Luisa, presidente ejecutivo de Colonos Zedec de Santa Fe, administradora de La Mexicana.

“Santa Fe será clave para quienes visitarán la ciudad durante el Mundial, y desde La Mexicana queremos sumarnos a esta gran fiesta. Durante estas fechas, el parque suspenderá su operación habitual para transformarse en una gran cancha de encuentro, celebración y comunidad en torno al futbol”, explicó.

El festival, denominado “La Grada en La Mexicana, festival futbolero de Cuajimalpa y Álvaro Obregón”, incluirá la transmisión de una serie de partidos, “incluyendo por supuesto los encuentros de la Selección Mexicana”, además de actividades deportivas, dinámicas para niñas y niños y una programación diversa con experiencias, sorpresas e invitados especiales, precisó.

De Luisa señaló que, como en los últimos años la afluencia a La Mexicana ha aumentado, para acceder al festival “La Grada en La Mexicana”, el registro previo será indispensable.

Puntualizó que “aunque el acceso será gratuito, sí habrá cupo limitado”, por lo que los interesados deberán registrarse mediante un código QR que estará disponible a través de la aplicación del parque.

“Los esperamos en La Mexicana para vivir mucho fútbol, celebrar juntos y hacer de este Mundial una experiencia que se sienta en la calle, en el parque y en la comunidad”, invitó Itziar de Luisa.

El anuncio se realizó durante la presentación de acciones coordinadas entre las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa, encabezadas por sus titulares, Javier López Casarín y Carlos Orvañanos Rea, respectivamente, quienes buscan convertir a Santa Fe en uno de los principales puntos de reunión y hospitalidad durante el Mundial.

JCS