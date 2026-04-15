Entregan apoyos a familia afectada por mega fuga en Torres de Potrero

A 24 horas de la fuerte fuga de agua que ocasionó afectaciones a varias viviendas en la colonia Torres del Potrero, en la alcaldía Álvaro Obregón, la ayuda se reforzó para la familia Ramírez, cuyos integrantes lo perdieron todo.

La Secretaria de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México hizo llegar a la familia Ramírez colchones, camas para armar, una estufa, un refrigerador, agua potable en garrafones; mientras que la alcaldía de Álvaro Obregón envió ayuda médica y servicios urbanos que ayudaron en llevarse la basura, muebles y enseres que se perdieron por la inundación.

Los afectados siguen en espera de que alguna autoridad les informe quien va a reparar y subsanar los daños provocados por la ruptura de la tubería de agua potable, que ocasionó daños a la vivienda de la familia Ramírez.

En cuestión de los daños a la vía pública, comenzaron los trabajos para rellenar y reencarpetar el área afectada por la fuga de agua. Los apoyos continúan por arte las autoridades de Segiagua y la alcaldía de Álvaro Obregón.

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