Aprueban en comisiones reforma constitucional en materia de cuidados

Diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma la Constitución de la Ciudad de México en materia de cuidados y se someterá a votación del pleno la próxima semana.

El dictamen se originó en la iniciativa que envió al congreso local la jefa de gobierno, Clara Brugada el 17 de agosto del año pasado y reforma el artículo 3 y 9 de la constitución local, estableciendo el reconocimiento del valor social y económico de las labores de cuidados.

Durante la sesión la diputada local de Morena, Valentina Batres, planteó que la reforma “reconoce que todos los trabajos de cuidados incluidos los domésticos no remunerados, son esenciales para la reproducción social, para el desarrollo de las personas y generan valor económico y social”.

Y dispone que las tareas de cuidados “deben distribuirse de forma equitativa entre los géneros y no solamente que queden soportados en una responsabilidad de las mujeres y sea corresponsabilidad de las personas, gobierno, sector privado y sector social”.

Al respecto la diputada local del PAN, Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, expuso que la reforma permitirá poner en marcha una política pública “estratégica orientada a la igualdad sustantiva, la productividad y el desarrollo social”.

Y recordó que “el principio de igualdad y no discriminación conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impone la obligación de adoptar medidas legislativas y políticas públicas para corregir desigualdades estructurales derivadas del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados”.

Cabe recordar que actualmente se lleva a cabo la consulta pública del dictamen de la Ley del Sistema Público de Cuidados, que establece la forma en que dependencias de gobierno pondrán en marcha este sistema y la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la morenista Cecilia Vadillo, ha expresado que el objetivo es votar el dictamen antes de que termine este período ordinario de sesiones en mayo próximo.