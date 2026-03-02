Elon Musk revela qué profesión desaparecerá a finales de 2026

Elon Musk advirtió que una de las profesiones más demandadas de la última década podría desaparecer antes de que termine 2026. El empresario señaló que el avance acelerado de la inteligencia artificial y la automatización transformará el mercado laboral.

¿Qué profesión podría desaparecer según Elon Musk?

El empresario, CEO de Tesla, SpaceX y fundador de xAI, afirmó que a los programadores les queda menos de un año para replantear su carrera profesional, ya que la inteligencia artificial (IA) está a punto de reemplazar la programación tradicional.

Durante una reunión interna de xAI y en intervenciones recientes en el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Musk aseguró que “para finales de 2026 ya ni siquiera habrá que preocuparse por programar”.

La advertencia no se limita a una evolución gradual. Musk plantea un cambio estructural en la manera en que se crea el software, con implicaciones directas para millones de programadores en el mundo.

¿Qué dijo Musk sobre el futuro de los programadores?

Según Musk, el avance de los modelos de lenguaje y de los sistemas de IA generativa está alcanzando un nivel que hará innecesario escribir código manualmente. En su visión, explicar en lenguaje natural lo que se desea construir será más eficiente que sentarse frente a un editor de código.

El empresario sostiene que la programación, tal como se conoce hoy, está sentenciada a desaparecer.

Musk plantea un cambio estructural en la manera en que se crea el software. Reuters

En lugar de escribir líneas en Python, Java o C++, los desarrolladores simplemente describirán los requisitos de un software y la inteligencia artificial generará directamente el producto final.

Musk incluso fue más allá al señalar que la IA podría dejar de producir código fuente y entregar binarios optimizados para cada arquitectura de hardware.

En otras palabras, la persona solo tendría que indicar lo que necesita, por ejemplo, “diseña un CRM con estas características” o “programa un videojuego bajo estas reglas”, y la plataforma produciría automáticamente un archivo ejecutable listo para descargarse e instalarse.

En este escenario, el rol del programador cambiaría radicalmente. La tarea ya no sería escribir código, sino formular instrucciones claras, definir objetivos y validar resultados generados por sistemas automatizados.

¿Por qué Musk pronostica el fin de la programación?

La base de esta predicción se encuentra en los avances recientes de herramientas como GitHub Copilot, OpenAI Codex y otros asistentes basados en inteligencia artificial. Actualmente, estos sistemas ya son capaces de:

Generar funciones completas a partir de una descripción breve.

Refactorizar módulos enteros de código.

Detectar errores y vulnerabilidades.

Sugerir arquitecturas de software.

La tarea ya no sería escribir código, sino formular instrucciones claras. Reuters

Para Musk, el hecho de que una parte significativa del trabajo técnico ya pueda automatizarse demuestra que la tendencia es irreversible.

El siguiente paso, afirma, llegará con modelos más grandes y con infraestructuras de cómputo de escala masiva, como el superordenador Colossus 2 que desarrolla xAI.

La diferencia respecto a ciclos tecnológicos anteriores, como la automatización industrial o la digitalización empresarial, es la velocidad.

Musk argumenta que los algoritmos de IA están mejorando a un ritmo exponencial, lo que reduce el tiempo de adaptación del mercado laboral.

Bajo esta perspectiva, la programación manual perdería sentido económico: sería más lento y costoso escribir código humano que generar soluciones automatizadas optimizadas por sistemas de inteligencia artificial.

Cuáles serían las primeras profesiones afectadas

El impacto no se limitaría a los desarrolladores. Musk anticipa que las primeras profesiones amenazadas por la inteligencia artificial serán aquellas vinculadas al entorno digital y basadas en tareas repetitivas o lógicas estructuradas.

Bajo esta perspectiva, la programación manual perdería sentido económico. Reuters

Entre ellas menciona:

Programadores junior o de tareas rutinarias.

Personal administrativo digital.

Atención al cliente en línea.

Analistas de datos con funciones básicas.

La automatización, según su planteamiento, avanzará luego hacia sectores considerados tradicionalmente seguros, como la medicina y el derecho.

Musk sostiene que la IA ya puede analizar historiales clínicos con altos niveles de precisión y realizar investigaciones legales complejas con menor margen de error que los humanos.

Sin embargo, identifica un “refugio temporal” en trabajos que requieren interacción física con el entorno, como oficios técnicos, mantenimiento, construcción o servicios personales.

No obstante, advierte que esta ventaja podría reducirse con la expansión de robots humanoides como Optimus, desarrollados por Tesla, que eventualmente podrían cubrir vacantes en fábricas y hogares.