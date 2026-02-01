SpaceX detiene uso "no autorizado" de Starlink de Rusia contra Ucrania: Musk

El empresario Elon Musk afirmó que las medidas implementadas por SpaceX para impedir el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia parecen haber dado resultados, en medio de crecientes preocupaciones por el uso del sistema satelital en el conflicto en Ucrania.

Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Háganos saber si es necesario hacer algo más”, escribió Musk, director ejecutivo de SpaceX, en la red social X.

Las declaraciones de Musk se producen después de que el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, confirmara que su país colabora activamente con SpaceX para evitar que Moscú utilice Starlink con fines militares, particularmente para guiar drones de largo alcance.

Según Kiev, se detectaron terminales Starlink acopladas a drones rusos empleados en ataques recientes, lo que generó alarma entre las autoridades ucranianas y llevó a una respuesta coordinada con la empresa estadounidense.

Evidencia en drones rusos y denuncias

Durante la semana, un funcionario ucraniano difundió en redes sociales imágenes de restos de drones rusos en los que presuntamente se observan dispositivos Starlink, y señaló que el sistema podría haber sido utilizado para dirigir un ataque contra un tren de pasajeros en territorio ucraniano. Fedorov agradeció públicamente la reacción de SpaceX.

Agradecemos a la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y personalmente a Elon Musk, su rápida respuesta y el inicio de los trabajos para resolver la situación”, escribió el funcionario en Telegram.

Añadió que “la tecnología occidental debe seguir ayudando al mundo democrático y protegiendo a los civiles, y no utilizarse para el terrorismo ni la destrucción de ciudades pacíficas”.

“Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado", dijo Musk Reuters

A pesar de las diferencias públicas entre Musk y funcionarios ucranianos por sus opiniones sobre la guerra con Rusia, el ejército de Ucrania continúa dependiendo de decenas de miles de terminales Starlink para mantener comunicaciones en el campo de batalla y para operar algunas misiones con drones.

Las terminales son valoradas por su conexión estable, su resistencia a las interferencias electrónicas y su eficacia en entornos de combate donde otras infraestructuras han sido destruidas.

Postura oficial de SpaceX

En una publicación realizada en febrero de 2024, SpaceX aseguró que no vende ni envía Starlink a Rusia, y que no mantiene ninguna relación comercial con el gobierno ruso ni con sus fuerzas armadas.

Hasta el momento, SpaceX no ha respondido a solicitudes adicionales de comentarios por parte de Reuters sobre los señalamientos más recientes.

Cabe recordar que Musk activó Starlink en Ucrania en 2022, tras una solicitud urgente de Kiev en los primeros días de la invasión rusa a gran escala, convirtiendo al sistema en un componente crítico de la defensa ucraniana.

asc