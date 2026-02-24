Sheinbaum analiza acción legal contra Elon Musk por dichos tras caída de “El Mencho”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su Gobierno evalúa acciones legales contra Elon Musk, director de Tesla y SpaceX, luego de que este realizara comentarios en redes sociales sobre la mandataria tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y los hechos violentos registrados posteriormente.

La declaración se dio durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Estamos considerando si hacemos algún asunto legal”, dijo Sheinbaum en su habitual conferencia mañanera, al ser preguntada sobre los comentarios de Musk, director de Tesla y SpaceX.

Lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice el pueblo, la verdad, y la gran mayoría de la gente reconoce el trabajo de las Fuerzas Armadas y el trabajo que estamos haciendo todos los días no solo en seguridad, sino por el bien del país, por el bienestar de las y los mexicanos”, subrayó la Presidenta.

El comentario de Elon Musk

El magnate, propietario de la red social X, respondió a la publicación de otro usuario respecto a la mandataria mexicana.

Ella solo dice lo que le dicen sus jefes del cártel”, expresó Elon Musk, quien agregó: “Digamos que su castigo por desobediencia es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’”.

Ante ello, la presidenta de México indicó que los abogados del Gobierno están revisando actualmente la cuestión, sin detallar el tipo de acción jurídica que podría emprenderse.

La controversia se originó tras un operativo federal en el estado de Jalisco relacionado con la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, quien habría fallecido durante su traslado a la Ciudad de México.

El hecho desató una ola de violencia con bloqueos carreteros, incendios de vehículos, ataques contra fuerzas armadas y agresiones a establecimientos comerciales y sucursales bancarias.

El Gobierno federal ha sostenido que las Fuerzas Armadas actuaron conforme a la ley y dentro del marco constitucional en materia de seguridad pública.

Tensiones previas entre Musk y México

No es la primera vez que Musk genera controversia en México. En 2023 emitió comentarios sobre la situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos, lo que provocó críticas de actores políticos mexicanos que señalaron que difundía información “imprecisa y alarmista”.

Además, la relación empresarial entre Musk y México incluye el anuncio —y posterior postergación— de una planta de Tesla en el estado de Nuevo León.

En Estados Unidos, su publicación más reciente fue retomada por sectores conservadores que han cuestionado previamente la política migratoria y de seguridad mexicana, agregando un nuevo elemento de tensión en la relación bilateral.

