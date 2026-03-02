Cuidado: estos son los tipos de apps que podrían estar espiando tu cuenta bancaria

Existen tipos o categorías de apps que espían cuentas bancarias y roban información financiera sin que los usuarios lo detecten. De acuerdo con Kaspersky, estas aplicaciones maliciosas pueden infiltrarse en los celulares, monitorear la actividad del usuario, robar información financiera e incluso suscribir servicios sin autorización.

La firma de ciberseguridad Kaspersky reveló que en 2025 se detectaron 180 mil nuevas amenazas móviles. La cifra encendió alertas en la industria tecnológica y obligó a reforzar controles en tiendas oficiales de aplicaciones.

Qué apps podrían robar tus contraseñas bancarias

El problema es que las apps maliciosas ya no se identifican con facilidad. Muchas logran colarse en plataformas formales, acumular millones de descargas y operar durante semanas antes de ser eliminadas.

En agosto de 2025, por ejemplo, fueron retiradas 77 aplicaciones que en conjunto superaron los 19 millones de instalaciones.

Más que enfocarse en nombres específicos, que cambian constantemente, lo relevante es identificar las categorías que concentran mayor peligro.

A continuación te decimos cuáles son los tipos de apps que podrían estar espiando tus cuentas bancarias:

VPN gratuitas masivas

Algunas redes privadas virtuales prometen anonimato y protección, pero han sido cuestionadas por fallas en su cifrado o por recopilar datos del usuario. Una VPN vulnerable puede dejar expuestas sesiones bancarias y credenciales sensibles.

Apps de productividad infectadas con malware Joker

Detrás de herramientas para escanear, editar fotos o organizar archivos se han detectado amenazas como el malware Joker.

Falsas apps financieras s (Anatsa o TeaBot)

Algunas aplicaciones se presentan como administradores de gastos o incluso como supuestas plataformas bancarias. Utilizan permisos de accesibilidad para superponer pantallas idénticas a las oficiales y capturar usuario y contraseña en tiempo real.

Apps que utilizan NFC para “validar” tarjetas

Prometen mejorar pagos sin contacto o verificar tarjetas bancarias, pero en realidad pueden extraer datos asociados al chip NFC. Esta información puede emplearse en esquemas de clonación o fraude.

Mensajería descargada vía APK externo

Cuando una app se instala desde archivos externos, fuera de tiendas oficiales, aumenta el riesgo de que incluya código oculto. Algunas variantes permiten acceder a conversaciones, activar cámara o micrófono y recopilar información personal.

Juegos casuales y fondos de pantalla

Aplicaciones de entretenimiento aparentemente inofensivas han distribuido variantes como Harly, capaces de generar cargos no autorizados o descargar componentes adicionales sin conocimiento del usuario.

Carteras de criptomonedas falsas

Imitan billeteras digitales reconocidas y operan en segundo plano para robar claves privadas o frases de recuperación.

Herramientas con acceso remoto

Malware como DroidBot permite a atacantes controlar el dispositivo a distancia. Desde ahí pueden abrir aplicaciones bancarias, realizar transferencias y borrar rastros de actividad.

Aplicaciones de “verificación de edad”

Bajo el argumento de validar identidad, solicitan permisos excesivos y acceden a contactos, historial y actividad del dispositivo.

Falsas apps de inteligencia artificial

El auge de asistentes virtuales ha sido aprovechado para distribuir archivos APK que suplantan servicios populares. Una vez instalados, solicitan permisos avanzados y pueden acceder a datos confidenciales.

¿Cómo proteger tu cuenta bancaria en Android?

Ante el aumento del malware móvil, las recomendaciones de seguridad cobran mayor relevancia:

Mantén actualizado el sistema de tu celular y todas tus aplicaciones.

Descarga apps solo desde tiendas oficiales y revisa quién es el desarrollador.

Lee bien los permisos que pide la app antes de instalarla.

Nunca compartas tu NIP , contraseñas o códigos bancarios dentro de aplicaciones.

Activa las notificaciones de tu banco para recibir avisos de cada movimiento.

Evita comprar o usar celulares muy baratos o de origen desconocido.

Especialistas también advierten sobre teléfonos que llegan al mercado con malware preinstalado en el firmware. Entre los casos documentados figura el troyano Triada, capaz de interceptar contraseñas y mensajes SMS sin que el usuario instale nada sospechoso.