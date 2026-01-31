Musk se autoinvitó a la isla de Epstein: “¿Cuándo es la mejor fiesta?”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó ayer más de tres millones de páginas de archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, las cuales revelaron la relación cercana con el magnate Elon Musk.

Según los documentos, el dueño de la red social X, insistió en ir de fiesta e incluso visitar la isla del criminal fallecido.

Musk le envió un correo electrónico a Jeffrey Epstein a finales de 2013 para coordinar un viaje a la isla caribeña del delincuente sexual convicto, reportó ayer la cadena CNN.

El hombre más rico del mundo había dicho anteriormente que rechazó los intentos de Epstein de que visitara una de sus islas: Great St. James y Little St. James.

Sin embargo, las conversaciones entre ambos registraron que Musk intentó en 2012 y 2013 coordinar viajes. Incluso, quiso ir de fiesta con él.

La comunicación entre Elon Musk y Jeffrey Epstein

El 25 de diciembre de 2012, Elon Musk escribió: ¿Tienen planeada alguna fiesta? He estado trabajando al límite de mi cordura este año, así que, en cuanto mis hijos vuelvan a casa después de Navidad, tengo muchas ganas de ir a la fiesta. (...) Una experiencia tranquila en una isla es lo contrario a lo que busco.

El 24 de noviembre de 2012, Epstein envió un correo a Musk: “¿Cuántas personas viajarán en el helicóptero a la isla?”

Musk respondió al día siguiente que probablemente serían solo él y su entonces esposa.

¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en nuestra isla?”, añadió Musk en sus contactos con el financiero que murió en una cárcel de Nueva York en 2019 cuando esperaba un juicio por tráfico sexual de menores.

Durante el anuncio de los nuevos documentos, el vicefiscal general Todd Blanche dijo que la Casa Blanca no jugó ningún rol en la revisión del extenso registro gubernamental relacionado con Epstein.

No le dijeron a este departamento cómo hacer nuestra revisión, qué buscar, qué censurar, qué no censurar”, declaró Blanche en una conferencia de prensa.

Blanche dijo más temprano que todas las imágenes de mujeres fueron censuradas, salvo las de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein.

Sin embargo, un comunicado de sobrevivientes del presunto abuso de Epstein afirmó que aún permanecía en los archivos información que permitía identificarlas, “mientras los hombres que nos abusaron siguen ocultos y protegidos”.

La carta firmada por 19 personas, algunas con seudónimos o iniciales, exigió la publicación íntegra de los archivos de Epstein y que la fiscal general, Pam Bondi, aborde directamente el asunto cuando comparezca ante el Congreso el próximo mes.

Publicaciones anteriores han arrojado luz sobre los vínculos de Epstein con destacados ejecutivos, celebridades, académicos y políticos, incluidos el presidente Trump, el expresidente Bill Clinton, el empresario Bill Gates o el cineasta Woody Allen.

Sólo la exnovia de Epstein, Maxwell, ha sido acusada en relación con sus delitos, y los nombres de los presuntos “coconspiradores” están tachados en los correos.

Maxwell cumple una condena a 20 años de prisión por reclutar menores para Epstein, cuya muerte fue declarada suicidio.

Con información de AFP y Reuters.

