Ciberseguridad debe asumirse como asunto de Estado ante auge de ataques con IA

El aumento de fraudes digitales y campañas de suplantación de identidad impulsadas por inteligencia artificial obliga a que México asuma la ciberseguridad como un asunto de Estado, advirtió OGUN Soluciones en TI.

La firma especializada en consultoría tecnológica alertó que los ataques ya no se limitan al ámbito corporativo, sino que pueden impactar infraestructura crítica, servicios públicos, sistemas financieros y cadenas de suministro.

“La ciberseguridad ya no es un tema exclusivamente técnico; es un componente central de la estabilidad económica y la confianza ciudadana”, afirmó Salvador Jiménez Bello, director general de la compañía.

De acuerdo con la empresa, la evolución de amenazas como los deepfakes, el phishing automatizado y los ataques dirigidos obliga a fortalecer la protección digital tanto en el sector público como en el privado.

Entre las acciones prioritarias, OGUN señaló la necesidad de incorporar monitoreo inteligente con análisis predictivo, promover una cultura nacional de prevención y consolidar esquemas de colaboración público-privada para compartir información sobre riesgos.

Especialistas advierten que la falta de estrategias integrales puede derivar en interrupciones de servicios esenciales y pérdidas económicas significativas.

En un entorno donde la digitalización avanza a pasos acelerados, la resiliencia tecnológica se perfila como un factor clave para la competitividad y la seguridad nacional.

