¿Qué son los mass drivers? La tecnología con la que Elon Musk quiere conquistar la Luna

Hace unos días, Elon Musk anunció la fusión de SpaceX con xAI, valorada en 1.25 billones de dólares; pero más que tratarse de un simple movimiento de mercado, dijo que se trata del primer paso para construir una ciudad en la Luna con tecnología de última generación desarrollada por sus empresas.

Tras una serie de despidos estratégicos para "mejorar la eficiencia" de xAI, Musk dejó claro que su objetivo no es solo lanzar cohetes, sino sentar una infraestructura electromagnética que permita que la Luna se convierta en el puerto de salida hacia el resto del Sistema Solar.

Para ello necesita especialistas interesados en hacer de la ficción una realidad y construir mass drivers (impulsores de masa). A continuación explicamos en qué consiste este tipo de tecnología con la que el hombre más rico del mundo quiere conquistar la Luna (y después Marte).

¿Qué es un mass driver? La catapulta del futuro

Para quienes no están familiarizados con la astrofísica, un mass driver puede entenderse como una catapulta electromagnética gigante.

Solo que, en lugar de usar pólvora o combustible de cohete, utiliza potentes imanes para acelerar un contenedor de carga a lo largo de una pista hasta que alcanza la velocidad suficiente para salir disparado hacia el espacio.

La física detrás del mass driver

El sistema funciona bajo el mismo principio que los trenes de levitación magnética (Maglev) que ya operan en países como Japón o China. Mediante el uso de bobinas eléctricas, el contenedor ‘levita’ sobre un riel (eliminando la fricción) y es lanzado hacia adelante por impulsos magnéticos sucesivos.

En la Tierra, esta tecnología ya tiene una aplicación militar real. La Marina de los Estados Unidos utiliza el sistema EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) en sus portaaviones de clase Gerald R. Ford para lanzar aviones de combate en pistas extremadamente cortas.

La Defensa de EU ya hace lanzamientos similares a los que Musk planea para el espacio. US Naval Air Systems Commando

¿Por qué la Luna es el lugar perfecto?

Si ya tenemos esta tecnología en la Tierra, ¿por qué Musk quiere llevarla a la Luna? La respuesta reside en dos ventajas naturales que hacen que los lanzamientos sean casi ‘gratuitos’ una vez instalada la base:

Baja gravedad: La gravedad lunar es apenas el 16.6% de la terrestre. Esto significa que se requiere mucha menos energía para ‘escapar’ de su atracción. Sin atmósfera: En la Tierra, un objeto lanzado a gran velocidad se quemaría por la fricción del aire (como un meteorito). En la Luna, al haber vacío, el objeto puede acelerar sin resistencia alguna.

Según el estudio fundacional coordinado por el físico de Princeton, Gerard K. O'Neill, para la NASA, esta eficiencia permitiría enviar toneladas de materiales al espacio por una fracción del costo de un cohete convencional.

Este es el prototipo de mass driver de SpaceX X: @elonmusk

El papel de la IA: El ‘cerebro’ de la catapulta

Aquí es donde la fusión de SpaceX con xAI cobra sentido. Construir y operar un riel de varios kilómetros en la Luna no es tarea fácil. Por eso Elon Musk planea que la inteligencia artificial (IA) gestione tres pilares críticos:

Mantenimiento autónomo : El polvo lunar ( regolito ) es extremadamente abrasivo y destructivo para los imanes. Se requiere una IA avanzada para monitorear y reparar los rieles mediante robots sin intervención humana.

: El polvo lunar ( ) es extremadamente abrasivo y destructivo para los imanes. Se requiere una mediante sin intervención humana. Cálculo de trayectorias : A diferencia de un cohete que puede corregir su rumbo en el aire, un objeto lanzado por una catapulta debe tener una trayectoria perfecta desde el segundo cero. La IA de xAI procesará millones de variables en tiempo real para asegurar que la carga llegue a su destino.

: A diferencia de un cohete que puede corregir su rumbo en el aire, un objeto lanzado por una catapulta debe tener una desde el segundo cero. La procesará millones de variables en tiempo real para asegurar que la carga llegue a su destino. Fábricas lunares: Musk ha mencionado que busca tener "fábricas en la Luna construyendo satélites de IA". La inteligencia artificial no solo disparará los objetos, sino que los diseñará y construirá en suelo lunar.

¿Es ciencia ficción o realidad inminente?

Aunque el concepto mass driver tiene décadas de existencia en la literatura, la escala que propone Musk sigue siendo el mayor reto de ingeniería de nuestra era.

Actualmente, empresas como SpinLaunch ya están probando sistemas de lanzamiento por energía cinética en la Tierra, demostrando que el interés privado por eliminar los combustibles fósiles en el espacio es una tendencia real.

El desafío no es la física (que ya conocemos), sino la logística. Transportar los materiales para construir una pista de kilómetros de largo requiere docenas de viajes del cohete Starship.

Por ello, la reestructuración financiera de Musk y la búsqueda de inversores para que la empresa cotice en bolsa son pasos necesarios para financiar lo que podría ser la obra de infraestructura más importante de la historia humana.

Si Elon Musk logra desplegar con éxito los mass drivers, la era de los cohetes químicos podría llegar a su fin para el transporte de carga pesada y la Luna se convertiría en una gasolinera y puerto logístico automatizado, donde la IA de xAI y la potencia de SpaceX trabajarían en conjunto para lanzar a la humanidad hacia Marte y más allá.