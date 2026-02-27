Lo que ya se sabe de Pokémon Viento y Oleaje para Switch 2 en 2027

Un nuevo evento Pokémon Presents desveló este viernes los nuevos videojuegos de la franquicia, desarrollados por Game Freak: Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, que llevarán a los jugadores a un nuevo mapa donde el mar tendrá gran protagonismo. Una nueva región dominada por el mar

Con estos juegos llega también la décima generación de Pokémon, que tiene a Browt (hoja), Pombon (fuego) y Gecqua (agua) como los tres iniciales. Además, se presentará una pareja de Pikachu con vestimenta playera.

Ambos títulos llegarán en exclusiva y de forma simultánea a Nintendo Switch 2 en 2027. Una franquicia que sigue rompiendo récords

Ash, Brock y Misty acompañados de Pikachu y otros Pokémon icónicos, en una imagen que celebra el legado de la franquicia a 30 años de su lanzamiento. Gemini IA

La décima generación marcará un nuevo ciclo dentro de una de las franquicias más rentables de la industria del entretenimiento. De acuerdo con datos oficiales de The Pokémon Company, actualizados en 2023, la saga supera los 480 millones de copias de videojuegos vendidas en todo el mundo desde 1996, mientras que la marca en su conjunto —que incluye cartas, series animadas y mercancía— es considerada la más valiosa del sector, con ingresos acumulados superiores a 90 mil millones de dólares a escala global.

La novena generación debutó en noviembre de 2022 con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, títulos que, según cifras de Nintendo, vendieron más de 10 millones de unidades en sus primeros tres días y superaron 23 millones de copias en su primer año fiscal. El papel clave de Nintendo Switch 2

En cuanto a la plataforma, Nintendo confirmó oficialmente la sucesora de Switch —conocida como Nintendo Switch 2— para el periodo 2025-2026. La consola original acumula más de 139 millones de unidades vendidas en el mundo (datos financieros de Nintendo a 2024), lo que la convierte en la tercera más vendida en la historia de la compañía.

El lanzamiento exclusivo de la décima generación en la nueva consola sugiere una estrategia similar a la aplicada en transiciones anteriores, como ocurrió con Pokémon Negro y Pokémon Blanco en el cierre del ciclo de Nintendo DS.

«pev»