¿Cómo pedirle a ChatGPT fotos tipo caritas de tu mascota?; este el es prompt

Seguramente tienes en tu casa algún cuadro tuyo o de tus hermanos tipo caritas, el cual consistía en tomarle diferentes fotos a un bebé haciendo algunas expresiones como enojado, llorando o riendo y si pensabas que estaban en el olvido, pues no es así, ya que gracias a la IA están de regreso y ahora puedes hacerlas con tu mascota.

Este trend de hacer fotos tipo caritas de nuestras mascotas se está volviendo tendencia en redes sociales porque son fáciles de compartir y funcionan como foto de perfil, fondo de pantalla o historias. La buena noticia es que hoy puedes crearlas con inteligencia artificial usando un buen prompt (la instrucción que le das a la herramienta) y, si es posible, una foto de referencia de tu perro o gato.

Te decimos cómo puedes hacer estas imágenes Captura de pantalla

¿Qué necesitas para que la carita se parezca a tu mascota?

Para que una carita de mascota hecha con IA se parezca realmente a la tuya, lo más importante es partir de una buena imagen. Elige una foto nítida, bien iluminada, de frente o en tres cuartos, donde se vean claramente los ojos, el hocico, el color del pelaje y cualquier mancha distintiva. Cuanto más clara sea la imagen, mejor resultado obtendrás.

Si la herramienta de IA permite subir una foto como referencia (modo “imagen a imagen”), tendrás mucha más precisión que si solo describes con texto. En cambio, si únicamente usas texto, deberás ser muy específico en la descripción: raza, tamaño, color de ojos, tipo de orejas, textura del pelaje y expresión facial.

Captura de pantalla

También es importante definir el estilo. No es lo mismo pedir un “retrato realista” que una “ilustración tipo sticker kawaii”, “emoji minimalista”, “caricatura vectorial con borde blanco grueso” o “dibujo plano estilo animado”. Cuanto más claro seas con el estilo, más fácil será que la IA genere las imágenes.

¿Paso a paso y cuál es el prompt?

Paso 1: Elige la herramienta adecuada

Existen distintas plataformas de generación de imágenes con IA que permiten crear ilustraciones a partir de texto o fotos, por lo que puedes usar ChatGPT o Gemini. Si tu objetivo es que la carita sea muy parecida a tu mascota, asegúrate de usar una opción que permita subir una imagen de referencia.

Si solo quieres una versión inspirada en tu mascota, puedes trabajar únicamente con un prompt detallado.

Captura de pantalla

Paso 2: Sube la mejor foto posible

Selecciona una imagen donde el rostro esté centrado y bien enfocado. Evita filtros, sombras intensas o fotos en movimiento. Si tu mascota tiene rasgos particulares, una mancha en el ojo, orejas caídas, hocico chato o lengua afuera, asegúrate de que se vean claramente.

Paso 3: Escribe un prompt claro y específico

Aquí está la parte más importante. Un buen prompt para crear caritas de mascotas debe incluir:

Tipo de ilustración

Rasgos físicos (color del pelaje, tamaño de ojos, forma de orejas).

Expresión (feliz, curioso, lengua afuera, guiñando un ojo).

Fondo (blanco, transparente, pastel).

Estilo gráfico (minimalista, kawaii, contorno negro grueso, sombreado suave).

Captura de pantalla

Este es el prompt que deberás colocar en ChatGPT o Gemini una vez que hayas elegido la foto de tu mascota.

“Podrías hacer una foto tipo estudio fotográfico, estilo 90s. Con un fondo con flores, campo, cielo y varias caritas de mi perrito usando su cara alrededor, con gesto feliz, enojado, llorando y sorprendida, por favor. Se llama (nombre)”.

Paso 4: Pide varias versiones

En lugar de conformarte con la primera imagen, solicita varias opciones. Puedes escribir:

Captura de pantalla

“Genera 4 versiones con diferentes expresiones", "“Otra versión con ojos más grandes y estilo más caricaturesco".

¿Por qué las caritas de mascotas con IA se volvieron tendencia?

Las caritas de mascotas hechas con IA se popularizaron porque combinan personalización con facilidad. No necesitas saber dibujar ni usar programas de diseño complejos.

Con una buena foto y un prompt claro, cualquier persona puede tener ilustraciones personalizadas en minutos.

PJG