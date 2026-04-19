¿Cuál es la IA que genera más confianza? Estudio revela a quién prefiere la gente

¿Cuál es la IA que genera más confianza en pleno 2026? Un estudio revela a quién prefiere la gente, basándose no en quién responde más rápido, sino quién parece "equivocarse menos" o, al menos, quién admite sus errores con más elegancia.

En apenas un par de años, hemos pasado de mirar a la Inteligencia Artificial como un experimento de ciencia ficción a consultarle absolutamente todo: desde la receta para una cena romántica hasta utilizarla para desahogarte de tus problemas.

En un ecosistema donde Google, OpenAI y Anthropic lanzan actualizaciones casi semanalmente, el usuario promedio ya no busca solo capacidad, sino transparencia, ética y esa sensación de "veracidad" que otorgue confianza en el uso de la inteligencia artificial.

IA más confiable en 2026 según estudio canva

¿Cuál es la IA que genera más confianza en 2026?

Recientemente, el prestigioso Índice de Satisfacción del Cliente Estadounidense (ACSI, por sus siglas en inglés) ha publicado su estudio anual sobre plataformas de búsqueda y modelos de lenguaje, arrojando resultados sobre cuál es la IA que genera más confianza en 2026.

¿Cuál fue el resultado? Gemini se ha posicionado como la plataforma de IA que genera mayor confianza entre los usuarios. El estudio indica que la integración de Gemini en el ecosistema de Google (Workspace, Android, Búsqueda) ha jugado un papel crucial.

La gente confía en lo que conoce, y Google ha logrado que su IA se sienta como una extensión natural de herramientas que ya usamos hace décadas.

En segundo lugar está ChatGPT, la herramienta que inició la revolución. Aunque sigue siendo la IA más conocida y con mayor número de usuarios activos, ha sufrido ligeros golpes en su índice de confianza debido a problemas de privacidad que enfrentó en el pasado y a una percepción de que, en ocasiones, prioriza la creatividad sobre la exactitud de los datos.

En empate con ChatGPT está Claude (de la empresa Anthropic) y aunque no tiene la base de usuarios masiva de sus competidores, brilla en un aspecto fundamental: la seguridad constitucional.

Muchos usuarios reportan que Claude genera confianza porque sus respuestas suelen ser más matizadas. A diferencia de otros modelos que pueden sonar excesivamente robóticos o condescendientes, Claude tiene una voz que admite incertidumbres.

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¿Qué opina la gente de la IA?

Según el estudio, el 21% de los encuestados están en favor de la IA; sin embargo, otro 21% admite estar preocupado por su uso y consecuencias. En un 58% se encuentra la gente en un punto intermedio, sin saber qué opinar.

Entre las preocupaciones señaladas por la gente respecto al uso de la IA, se encuentran:

Pérdida de la interacción humana

Pérdida de empleos en un futuro

Riesgo para su propio empleo

Tensiones en atención al cliente

Falta de seguridad respecto a datos personales

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¿Para qué utilizan la IA las diferentes generaciones?

Baby boomers

La investigación de la ACSI revela que solo un 6% utiliza la IA con confianza, con un enfoque utilitario, específicamente de compras y comparación de productos.

Generación X y Millennials

Estas generaciones utilizan la IA para fines de investigación, redacción de textos, correos electrónicos y recomendaciones.

Generación Z

Utilizan la IA para redactar correos electrónicos, escribir textos extensos, analizar datos y para entretenimiento.