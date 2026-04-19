¿Regresa Mercenarios? Filtración en 'Resident Evil Requiem' desata teorías entre fans

Los rumores en torno a Resident Evil Requiem volvieron a tomar fuerza tras la aparición de una filtración que apunta al posible regreso del modo Mercenarios. La conversación entre jugadores se intensificó en redes sociales luego de que se compartieran fragmentos de audio que, según diversas interpretaciones, podrían estar vinculados con este clásico formato arcade de la franquicia.

El interés crece en un contexto donde Capcom ya había adelantado la llegada de contenido adicional para los meses posteriores al lanzamiento del juego.

Las pistas filtradas que encendieron las teorías

El origen de la especulación se remonta a una publicación del usuario @MasyaSYRKOV en X (antes Twitter), quien aseguró haber encontrado 10 pistas musicales inéditas dentro de los archivos del juego.

Aunque los archivos no cuentan con nombres descriptivos, algunos elementos han llamado la atención de la comunidad:

Varias pistas presentan tonos de alta intensidad , distintos a los del modo historia

, distintos a los del modo historia Las pistas 3 y 4 incluyen un sonido constante de tic-tac

Algunas composiciones parecen diseñadas para situaciones contrarreloj

Estos detalles fueron interpretados como indicios de un modo centrado en tiempo límite, una de las características más reconocibles de Mercenarios dentro de la saga.

Resident Evil Requiem Especial

¿Por qué el modo Mercenarios es clave para la saga?

Dentro de la historia de Resident Evil, el modo Mercenarios ha funcionado como un complemento enfocado en la acción rápida. A diferencia de la narrativa principal, este formato propone combates en arenas cerradas, con objetivos específicos y mecánicas diseñadas para maximizar el puntaje.

En versiones recientes, como Resident Evil 4 Remake, este modo incluye múltiples personajes jugables, ampliando la experiencia más allá de los protagonistas tradicionales.

Entre los elementos característicos de Mercenarios destacan:

Límites de tiempo estrictos

Uso de habilidades especiales

Enfrentamientos en espacios delimitados

Selección de personajes con estilos de combate distintos

Por ello, cualquier indicio de su regreso genera expectativa entre jugadores que buscan contenido adicional tras completar la historia principal.

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Un contenido adicional que aún no se confirma

Hasta ahora, Capcom no ha confirmado de manera oficial la inclusión del modo Mercenarios en Resident Evil Requiem. Sin embargo, la compañía sí anunció en marzo que trabaja en contenido descargable posterior al lanzamiento, lo que mantiene abiertas distintas posibilidades.

Uno de los puntos que más ha alimentado la especulación es la mención de un minijuego previsto para mayo, del cual no se han dado detalles concretos. Desde ese anuncio, parte de la comunidad ha asociado ese contenido con una posible versión renovada de Mercenarios.

La filtración de las pistas musicales llega en ese contexto, lo que ha reforzado la conexión entre ambos elementos, aunque sin pruebas concluyentes.

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Personajes que los fans esperan ver

La falta de información oficial no ha frenado las teorías sobre qué personajes podrían formar parte de este modo, en caso de concretarse.

Entre los nombres que más se repiten en la conversación están:

Leon S. Kennedy , como opción principal

, como opción principal Ada Wong , habitual en este tipo de modos

, habitual en este tipo de modos Personajes nuevos como Grace Ashcroft o Victor Gideon

El enigmático Zeno, que ha generado curiosidad en la comunidad

En entregas anteriores, el modo Mercenarios ha permitido incluso controlar antagonistas, lo que amplía las expectativas sobre la posible alineación de personajes.

Un lanzamiento reciente con margen para expandirse

Resident Evil Requiem se lanzó el 27 de febrero de 2026 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, posicionándose como una de las entregas más recientes de la franquicia.

El título ha sido señalado por combinar elementos clásicos del survival horror con secuencias de acción más intensas, lo que facilita la integración de modos adicionales como Mercenarios sin romper la estructura del juego.

En este escenario, la posible incorporación de contenido arcade funcionaría como una extensión natural de su propuesta jugable.