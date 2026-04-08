¿Qué es Muse Spark? La apuesta de Meta Platforms que quiere competir con ChatGPT en IA

La industria de la inteligencia artificial vive uno de sus momentos más intensos, y Meta Platforms ha decidido no quedarse atrás. Con el lanzamiento de Muse Spark, la compañía inaugura una nueva etapa enfocada en sistemas capaces de comprender el mundo de forma más profunda.

Este modelo forma parte de Meta Superintelligence Labs, una división creada específicamente para desarrollar tecnologías que se acerquen a lo que se conoce como superinteligencia artificial: un nivel en el que las máquinas podrían superar las capacidades cognitivas humanas.

La apuesta no es menor. Meta planea invertir hasta 135 mil millones de dólares en inteligencia artificial en un solo año, una cifra que refleja la magnitud de su ambición y su intención de recuperar terreno frente a competidores clave.

¿Qué es Muse Spark?

Muse Spark es el primer modelo desarrollado bajo la nueva estrategia de IA de Meta, liderada por Alexandr Wang, quien asumió la dirección tras la inversión de la empresa en Scale AI.

Anteriormente conocido de forma interna como “Avocado”, este sistema representa el inicio de una familia de modelos llamada Muse, diseñada para evolucionar rápidamente hacia capacidades más avanzadas.

El impacto del anuncio fue inmediato: las acciones de Meta Platforms registraron un aumento significativo, reflejando la confianza del mercado en esta nueva apuesta tecnológica.

Meta REUTERS

¿Cómo funciona este nuevo modelo de IA?

Uno de los puntos más llamativos de Muse Spark es su capacidad multimodal, lo que le permite procesar y combinar distintos tipos de información, como texto e imágenes, de forma simultánea.

Entre sus funciones más destacadas se encuentran:

Razonamiento avanzado en tiempo real

Comprensión visual integrada

Capacidad de interactuar con herramientas externas

Coordinación de múltiples agentes de inteligencia artificial

Visualización del proceso de razonamiento

Para lograr este nivel de desempeño, Meta ha implementado técnicas como el aprendizaje por refuerzo y el razonamiento en tiempo de prueba, optimizando así la toma de decisiones del sistema.

Inteligencia Artificial

Además, la compañía asegura que Muse Spark puede igualar tareas de modelos previos como Llama 4 Maverick, pero con un uso más eficiente de recursos computacionales.

¿Qué lo hace diferente frente a sus competidores?

En un mercado dominado por actores como OpenAI y Google, Muse Spark busca destacar por su equilibrio entre potencia y eficiencia.

Según Meta, el modelo ha demostrado un rendimiento competitivo en áreas como comprensión del lenguaje y análisis visual. Sin embargo, evaluaciones externas indican que aún presenta retos en campos como la programación y el razonamiento abstracto.

A pesar de ello, la empresa insiste en que este modelo es solo el inicio de una evolución más amplia dentro de su ecosistema de inteligencia artificial.

Inteligencia Artificial rawpixel.com / Busbus

Seguridad y control: una prioridad para Meta

Uno de los aspectos clave en el desarrollo de Muse Spark ha sido la seguridad. Meta Platforms aplicó su propio marco de evaluación para identificar y mitigar riesgos antes del lanzamiento.

De acuerdo con la compañía, el sistema muestra:

Rechazo sólido ante solicitudes relacionadas con riesgos biológicos o químicos.

Comportamiento controlado en escenarios de ciberseguridad.

Ausencia de autonomía peligrosa.

Estas medidas buscan generar confianza en un contexto donde el avance de la IA también despierta preocupaciones globales.

Inteligencia Artificial rawpixel.com / Wit

¿Dónde está disponible y qué novedades incluye?

Muse Spark ya puede probarse en Estados Unidos a través de la plataforma Meta AI, aunque su acceso aún es limitado y se encuentra en fase de prueba para ciertos socios.

Entre las nuevas funciones destacan:

Un modo de compras integrado en el asistente

Respuestas enriquecidas con contenido de redes como Instagram, Facebook y Threads

Próxima integración con plataformas como WhatsApp y dispositivos inteligentes

Meta también adelantó que Muse Spark podría sustituir gradualmente a la familia de modelos Llama en sus productos.

Aunque Muse Spark representa un avance importante, tanto Alexandr Wang como Mark Zuckerberg han reconocido que el sistema aún tiene margen de mejora.

Meta REUTERS

Más allá de sus limitaciones actuales, lo cierto es que su lanzamiento confirma que la competencia por liderar la inteligencia artificial está lejos de terminar.

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