La astronauta de Artemis II, Christina Koch compartió su proceso de readaptación a la gravedad

Volver a la Tierra después de una misión espacial implica mucho más que aterrizar. El cuerpo humano, diseñado para vivir bajo la gravedad terrestre, atraviesa una serie de cambios cuando pasa tiempo en el espacio.

Recuperar funciones que parecen automáticas, como caminar o mantener el equilibrio, requiere un proceso de adaptación que puede resultar complejo.

Este fenómeno quedó evidenciado tras la misión Artemis II, luego de que la astronauta Christina Koch compartiera un video en el que muestra cómo su cuerpo reaprende a responder a la gravedad terrestre.

Astronauta de Artemis II revela cómo el cuerpo humano vuelve a adaptarse a la gravedad terrestre IG

¿Por qué los astronautas pierden equilibrio al regresar a la Tierra?

Uno de los efectos más notorios tras una misión espacial es la pérdida de equilibrio. En el espacio, el cuerpo deja de recibir señales claras sobre orientación debido a la ausencia de gravedad.

De acuerdo con la NASA, el sistema vestibular —ubicado en el oído interno— permite al cerebro interpretar la posición y el movimiento del cuerpo. Sin la influencia de la gravedad, este sistema deja de funcionar como lo hace en la Tierra, lo que provoca desorientación y dificulta la coordinación al regresar.

Durante la misión, el cerebro se adapta a estas condiciones y reduce la dependencia de esas señales. Por esta razón, al volver a la Tierra, el organismo necesita un proceso de readaptación para recuperar habilidades básicas como caminar o mantenerse en pie.

Astronauta de Artemis II revela cómo el cuerpo humano vuelve a adaptarse a la gravedad terrestre Captura de pantalla

Así muestra Christina Koch la adaptación de su cuerpo tras Artemis II

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Christina Koch documentó el proceso de readaptación de su cuerpo tras regresar del espacio. En el material, se ve a la astronauta acompañada de dos especialistas que monitorean su manera de caminar.

Además explicó que los sistemas que permiten al cerebro interpretar el movimiento no funcionan de la misma forma en microgravedad.

Cuando la gente vive en la microgravedad, los sistemas en nuestro cuerpo que han evolucionado para decir a nuestros cerebros cómo nos movemos… no funcionan correctamente.

La astronauta detalló que, en estas condiciones, el cerebro deja de confiar en el sistema vestibular y depende principalmente de la vista para orientarse. Por ello, acciones cotidianas como caminar con los ojos cerrados pueden representar un desafío.

Dependemos mucho de nuestros ojos para orientarnos visualmente. ¡Un paseo en tándem con los ojos cerrados puede ser todo un desafío!”.

También subrayó que este tipo de investigaciones tiene aplicaciones médicas en la Tierra, ya que puede contribuir al tratamiento de padecimientos relacionados con el equilibrio, como es el vértigo, las conmociones cerebrales y otras condiciones neurovestibulares.

Finalmente, se noto optimista por la misión cumplida con exito y el regreso a la Tierra:

Por suerte ya nos estamos adaptando de nuevo a la gravedad a los 7 días después del salpicamiento.

Astronauta de Artemis II revela cómo el cuerpo humano vuelve a adaptarse a la gravedad terrestre NASA

¿Qué le pasa al cuerpo humano después de vivir en microgravedad?

Los efectos del espacio en el cuerpo humano no se limitan al equilibrio. Investigaciones de la NASA documentan diversos cambios físicos durante y después de una misión:

Disminución de masa muscular y densidad ósea

Redistribución de fluidos hacia la parte superior del cuerpo

Alteraciones en la visión

Cambios en el sistema inmunológico

Estos efectos ocurren porque el organismo deja de trabajar contra la gravedad, lo que modifica su funcionamiento habitual.

Por otra parte, especialistas de la Universidad Nacional de Colombia explican que la ausencia de gravedad afecta la orientación espacial y el control postural, lo que hace necesaria una fase de rehabilitación tras el regreso.

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De la Luna a la Tierra: el reto físico que enfrentan los astronautas

La misión Artemis II marca un avance en la exploración espacial, pero también evidencia los desafíos físicos que enfrentan los astronautas.

Durante varios días, el cuerpo se adapta a la microgravedad. Al regresar a la Tierra, ese proceso debe revertirse en un periodo corto. Especialistas describen este fenómeno como una “desprogramación temporal”, en la que el organismo necesita reajustar funciones básicas.

El contraste entre la ingravidez del espacio y la gravedad terrestre convierte el retorno en una etapa clave para la recuperación física.

Astronauta de Artemis II revela cómo el cuerpo humano vuelve a adaptarse a la gravedad terrestre NASA

¿Cuánto tarda un astronauta en recuperarse tras una misión espacial?

El tiempo de recuperación depende de distintos factores, como la duración de la misión y la condición física de cada astronauta. Este proceso puede durar desde algunos días hasta varias semanas.

En el caso de Christina Koch, la readaptación fisica comenzó aproximadamente una semana después del regreso, y no se indicó una fecha de término.

Tras el aterrizaje, los astronautas siguen protocolos médicos que incluyen evaluaciones de equilibrio, pruebas musculares y monitoreo cardiovascular. Estos procedimientos permiten medir la evolución del organismo y facilitar su recuperación.

Según la NASA, los programas de rehabilitación son fundamentales para restablecer la fuerza, la coordinación y la estabilidad, además de preparar futuras misiones de larga duración.

La adaptación del cuerpo humano tras una misión espacial refleja la capacidad del organismo para ajustarse a condiciones extremas. El proceso de readaptación a la gravedad terrestre involucra cambios en el equilibrio, la fuerza y la orientación, que requieren seguimiento médico y rehabilitación.

Los estudios derivados de estas misiones aportan información relevante no solo para la exploración espacial, sino también para el desarrollo de tratamientos en la Tierra relacionados con el sistema vestibular y otros procesos neurológicos.